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’da caddeler 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü’nde boş kaldı

Giriş Tarihi: 1.5.2020 15:15 ABONE OL
Isparta’da caddeler 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü’nde boş kaldı
Isparta’da yeni tip korona virüs tedbirleri kapsamında kentin en işlek caddeleri, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü’nde boş kaldı.
Isparta’da vatandaşlar, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü’nde korona virüs tedbirleri kapsamında sokağa çıkmayarak, ‘evde kal’ çağrılarına uydu. Hafta içi zaman zaman yoğunluk yaşanan Mimar Sinan, 6 Mart, Kaymakkapı, Cumhuriyet ve Kafeler caddeleri ile 15 Temmuz Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanı’nın resmi tatil olan 1 Mayıs’ta genellikle boş kaldığı görüldü. Kent merkezinde araç trafiğinde de yoğunluk yaşanmadı.
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Isparta’da caddeler 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü’nde boş kaldı
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