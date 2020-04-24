Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler İstanbul Haberleri Ramazan’ın ilk iftarında Eyüpsultan Camii boş kaldı

Ramazan’ın ilk iftarında Eyüpsultan Camii boş kaldı

Ramazan akşamlarında ziyaretçi akınına uğrayan Eyüpsultan Camii, korona virüs tedbirleri kapsamında ilk iftarda boş kaldı. Eyüpsultan Camii’nin boş hali drone ile havadan görüntülendi.Çin’in Wuhan kentinde ortaya çıkarak bütün dünyayı etkisi altına alan ve her gün binlerce kişinin ölümüne sebep olan yeni tip korona virüsle (Covid-19) mücadele kapsamında alınan tedbirlerle camiler ibadet kapatılmıştı. Bu kapsamda geçtiğimiz Ramazan aylarında ziyaretçi akınına uğrayan Eyüpsultan Camisi, bu yıl ilk iftarda boş kaldı. Eyüpsultan Camisinin boş hali ise drone ile havadan görüntülendi

Giriş Tarihi: 24.4.2020 21:15 Güncelleme Tarihi: 24.4.2020 21:30 ABONE OL
Ramazan akşamlarında ziyaretçi akınına uğrayan Eyüpsultan Camii, korona virüs tedbirleri kapsamında ilk iftarda boş kaldı. Eyüpsultan Camii’nin boş hali drone ile havadan görüntülendi.
Çin’in Wuhan kentinde ortaya çıkarak bütün dünyayı etkisi altına alan ve her gün binlerce kişinin ölümüne sebep olan yeni tip korona virüsle (Covid-19) mücadele kapsamında alınan tedbirlerle camiler ibadet kapatılmıştı. Bu kapsamda geçtiğimiz Ramazan aylarında ziyaretçi akınına uğrayan Eyüpsultan Camisi, bu yıl ilk iftarda boş kaldı. Eyüpsultan Camisinin boş hali ise drone ile havadan görüntülendi. Öte yandan mahya ile süslenen minareler, İstanbul manzarasıyla kartpostallık görüntüler oluşturdu.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN

Daha fazla video için
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Ramazan’ın ilk iftarında Eyüpsultan Camii boş kaldı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA