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Beykoz’da polis ekiplerinden çocuklara doğum günü sürprizi

Beykoz İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kendilerini arayarak pasta isteyen 65 yaş üzeri çiftin torunlarına doğum günü sürprizi yaptı.Beykoz’da ikamet eden ve korona virüs nedeniyle alınan tedbirler kapsamından evinden çıkamayan 65 yaş üzeri çift, 155’i arayarak torunlarının doğum günü olduğunu ve onlara sürpriz yapmak istediğini söyledi. Bunun üzerine polis ekipleri yaşlı kadının bu istediğini geri çevirmedi. Doğum günü pastasını alarak evlerine giden Beykoz İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı polis ekipleri, küçük çocukların doğum günlerini kutladı. Doğum günü sürpriziyle birlikte

Giriş Tarihi: 25.4.2020 19:15 Güncelleme Tarihi: 25.4.2020 19:30 ABONE OL
Beykoz İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kendilerini arayarak pasta isteyen 65 yaş üzeri çiftin torunlarına doğum günü sürprizi yaptı.
Beykoz’da ikamet eden ve korona virüs nedeniyle alınan tedbirler kapsamından evinden çıkamayan 65 yaş üzeri çift, 155’i arayarak torunlarının doğum günü olduğunu ve onlara sürpriz yapmak istediğini söyledi. Bunun üzerine polis ekipleri yaşlı kadının bu istediğini geri çevirmedi. Doğum günü pastasını alarak evlerine giden Beykoz İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı polis ekipleri, küçük çocukların doğum günlerini kutladı. Doğum günü sürpriziyle birlikte çok mutlu olan çocuklar ile ailesi emniyet görevlilerine teşekkür etti. Küçük çocuklardan biri, polis kıyafeti giyerek ekipleri karşıladı.
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Beykoz’da polis ekiplerinden çocuklara doğum günü sürprizi
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