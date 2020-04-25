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meydanlarında korona sessizliği

4 günlük sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle , korona virüs sessizliğine büründü. Önemli ve işlek noktalardan olan tarihi Eminönü, Karaköy, Dolmabahçe, Beşiktaş meydanları ile Barbaros Bulvarı civarındaki sessizlik farklı bir atmosfer oluşturdu.Dünya ülkelerinde ölümlere sebep olan korona virüsün Türkiye’de görülmesinin ardından her geçen gün yeni önlemler alınmaya devam ediyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından İstanbul’un da aralarında olduğu 31 şehir için 4 günlük sokağa çıkma kısıtlaması açıklaması yapılmıştı.Sokağa çıkma kısıtlaması üçüncü günündeSokağa çıkma kısıtlaması getirilmesinin ardından İstanbul’daki

Giriş Tarihi: 25.4.2020 08:00 Güncelleme Tarihi: 25.4.2020 08:15 ABONE OL
İstanbul meydanlarında korona sessizliği
4 günlük sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle İstanbul, korona virüs sessizliğine büründü. Önemli ve işlek noktalardan olan tarihi Eminönü, Karaköy, Dolmabahçe, Beşiktaş meydanları ile Barbaros Bulvarı civarındaki sessizlik farklı bir atmosfer oluşturdu.
Dünya ülkelerinde ölümlere sebep olan korona virüsün Türkiye’de görülmesinin ardından her geçen gün yeni önlemler alınmaya devam ediyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından İstanbul’un da aralarında olduğu 31 şehir için 4 günlük sokağa çıkma kısıtlaması açıklaması yapılmıştı.
Sokağa çıkma kısıtlaması üçüncü gününde
Sokağa çıkma kısıtlaması getirilmesinin ardından İstanbul’daki işlek noktalardan olan Tarihi Eminönü, Karaköy, Dolmabahçe, Beşiktaş Meydanları ile Barbaros Bulvarı civarı sessizliğe büründü.
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İstanbul meydanlarında korona sessizliği
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