Doç. Dr. Fatih Şahiner: “Korona virüsün kan transfüzyonu ile bulaşması beklenen bir durum değil”

Tıbbi Mikrobiyoloji ve Tıbbi Viroloji Uzmanı Doç. Dr. Fatih Şahiner, “Korona virüsler insanların kanında çok kısa süre solunum yolu ve dışkı örneklerine kıyasla düşük miktarda bulunur. Bu virüsün sivrisinek ısırığını bırakalım, kan transfüzyonu ile bulaşması ve enfeksiyon oluşturması bile beklenen bir durum değil” dedi.Sağlık Bilimleri Üniversitesi Öğretim Üyesi Tıbbi Mikrobiyoloji ve Tıbbi Viroloji Uzmanı Doç. Dr. Fatih Şahiner, yeni tip korona virüsle ilgili açıklamalarda bulundu. Şahiner, korona virüsün sivrisineklerle veya kan bağışı ile bulaşıp bulaşmadığına ilişkin, “Her virüs her canlıyı enfekte edemez ve hastalık oluşturmaz. Her virüsün bir döngüsü vardır. Bazı virüsler sadece insanlarda enfeksiyonlara neden olurlar, istisnai durumlar hariç tutulmak üzere kızamık virüsü ve su çiçeği virüsü gibi. Bazı virüsler ise hem insanlarda hem de hayvanlarda enfeksiyonlara neden olurlar, ancak her virüs her hayvanı enfekte edemez. Bazı virüsler sivrisineklerle bulaşabilmektedir. Bunun iyi bilinen bir örneği bizim ülkemizde de enfeksiyonlara neden olan Batı Nil virüsüdür. Batı Nil virüsü sivrisinekle bulaşan bir virüs olduğu halde insandan insana sivrisinek ısırığıyla bulaşmaz. Çünkü insan kanında çok kısa süre ve düşük miktarda virüs bulunur. Yani sivrisinekler biyolojik vektörü oldukları Batı Nil virüsünü bile insandan insana bulaştırmazlar. Bu nedenle kuşlar virüsün asıl konağı iken, insanlar ve memeliler Batı Nil virüsü için son konak olarak tanımlanır” dedi.“Solunum virüslerinin genel olarak kan transfüzyonu ile bulaştığı bilinmemektedir”Doç. Dr. Fatih Şahiner, “Korona virüsler ise kuşlarda ve memelilerde enfeksiyonlara neden olurlar ve başlıca solunum yolu ile bulaşırlar, damlacık yolu, enfekte kişi ile yakın temas, enfekte materyale el ile dokunduktan sonra göz ve ağza dokunma gibi. Korona virüsler insanların kanında çok kısa süre ve solunum yolu ve dışkı örneklerine kıyasla düşük miktarda bulunur. Sivrisinekler korona virüsler için biyolojik vektör de değildir. Sonuç olarak korona virüsler sivrisineklerle bulaşmazlar. Sivrisinek mekanik vektör bile olsa bulaşma çok olası değil. Çünkü bu virüsün sivrisinek ısırığını bırakalım, kan transfüzyonu ile bulaşması ve enfeksiyon oluşturması bile beklenen bir durum değil. ABD Gıda ve İlaç İdaresi’ne (FDA) göre Covid-19’un kan transfüzyonu ile bulaştığının bildirildiği bir rapor veya şüphelenilmiş bir vaka da yoktur. Son 20 yılda ortaya çıkan diğer iki korona virüs için de herhangi bir transfüzyon-iletim vakası bildirilmemiştir. FDA sitesindeki bilgi, solunum virüslerinin genel olarak kan transfüzyonu ile bulaştığı bilinmemektedir ve transfüzyonla iletilen korona virüs vakası bildirilmemiştir” dedi.