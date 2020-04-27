Haberler İstanbul Haberleri Bahçelievler Belediyesi’nden fırınlara korona virüs denetimi

Bahçelievler Belediyesi’nden fırınlara korona virüs denetimi Bahçelievler Belediyesi yeni tip korona virüs (Covid-19) salgınına yönelik alınan tedbirler kapsamında ilçe genelinde fırınlara denetim gerçekleştirdi.Tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’de de etkili olan yeni tip korona virüs (Covid-19) nedeniyle ülke çapında bir dizi önlemler alındı. Fırınlarda oluşacak yoğunluğu önlemek amacıyla saat 18:00 itibariyle pide imalatının durdurulmasına karar verildi. Bahçelievler Belediyesi de bu kapsamda ilçe genelindeki fırınlara denetimlerde bulundu. Fırın esnafına alınan tedbirlere uyulması konusunda uyarılarda bulunan zabıta ekipleri, fırın önlerinde sırada bekleyen vatandaşlara da sosyal

Giriş Tarihi: 27.4.2020 19:30 Güncelleme Tarihi: 27.4.2020 19:45 ABONE OL