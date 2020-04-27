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Beyoğlu‘nda korkutan tüp patlaması

Beyoğlu’nda Türkmenlerin yaşadığı bir binanın en üst katında tüpte henüz bilinmeyen bir nedenle patlama meydana geldi. Paniğin yaşandığı olayda sokağa dökülen meraklı kalabalığa polis megafonla sosyal mesafe uyarısında bulundu.Olay, saat 15.30 sıralarında Beyoğlu Kulaksız Arda Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre cadde üzerindeki 3 katlı bir binanın en üst katında yaşayan Türkmenistan uyruklu vatandaşlar tüp üzerinde yemek yapmak istedi. Tüpün ateşlenmesi üzerine patlama yaşandı. Olayın ardından dairede yaşayanlar ve sesleri duyan vatandaşlar kendilerini dışarıya attı. Büyük paniği

Giriş Tarihi: 27.4.2020 16:30 Güncelleme Tarihi: 27.4.2020 16:45 ABONE OL
Beyoğlu‘nda korkutan tüp patlaması
Beyoğlu’nda Türkmenlerin yaşadığı bir binanın en üst katında tüpte henüz bilinmeyen bir nedenle patlama meydana geldi. Paniğin yaşandığı olayda sokağa dökülen meraklı kalabalığa polis megafonla sosyal mesafe uyarısında bulundu.
Olay, saat 15.30 sıralarında Beyoğlu Kulaksız Arda Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre cadde üzerindeki 3 katlı bir binanın en üst katında yaşayan Türkmenistan uyruklu vatandaşlar tüp üzerinde yemek yapmak istedi. Tüpün ateşlenmesi üzerine patlama yaşandı. Olayın ardından dairede yaşayanlar ve sesleri duyan vatandaşlar kendilerini dışarıya attı. Büyük paniği yaşandığı olayda söndürülen tüp vatandaşlar tarafından dışarıya çıkartıldı.

Meraklı kalabalığa sosyal mesafe uyarısı
Olayın ardından ihbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Polis ekipleri güvenlik şeridi çekerek önlem alırken, itfaiye ekipleri ise dairede soğutma çalışması yaptı. Olay nedeniyle sokağa dökülen vatandaşların sosyal mesafe kuralına uyumadığını ve maske takmadığını gören polis, megafonla bir çok kez uyardı bulundu. Bazı vatandaşlar ise olanı biteni pencerelerinden izledi.
Polis olayla ilgili inceleme başlattı.
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Beyoğlu‘nda korkutan tüp patlaması
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