Haberler İstanbul Haberleri E-5 karayolunda oluşan kilometrelerce araç kuyruğu havadan görüntülendi

E-5 karayolunda oluşan kilometrelerce araç kuyruğu havadan görüntülendi Korona virüsle mücadele kapsamında 4 günlük sokağa çıkma kısıtlamasının sonlanmasıyla bazı vatandaşlar araçlarıyla yollara çıktı. E-5 karayolu Maltepe mevkiinde akşam saatlerinde kilometrelerce araç kuyruğu oluştu.Korona virüsle mücadele kapsamında ilan edilen 4 günlük sokağa çıkma kısıtlamasının sonlanmasıyla bazı vatandaşlar yollara çıktı. E-5 karayolunda iş çıkış saatinde uzun trafik yoğunluğu oluştu. E-5 karayolu Maltepe mevkiinde kilometrelerce ara kuyruğu oluştu. E-5 karayolunda oluşan kilometrelerce araç kuyruğu drone ile havadan görüntülendi

Giriş Tarihi: 27.4.2020 19:30 Güncelleme Tarihi: 27.4.2020 19:45 ABONE OL