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Eyüpsultan’da Ramazan ayının coşkusunu evlere taşınıyor

Giriş Tarihi: 27.4.2020 15:15 ABONE OL
Eyüpsultan’da Ramazan ayının coşkusunu evlere taşınıyor
Eyüpsultan Belediyesi, bu yıl “Evde Kal” çağrısına uyarak evinde kalan vatandaşlar için Ramazan ayının coşkusunu evlere taşıyor.
Eyüpsultan Belediyesi On bir Ayın Sultanı Ramazan’ın ruhuna uygun birbirinden güzel programları sosyal medya üzerinden vatandaşlarla buluşturuyor. Enes Yıldırım’ın sunumuyla hafta içi her gün 18.30’da başlayıp iftar saatine kadar devam eden “Eyüpsultan’da Ramazan” programıyla Ramazan’ın huzuru ve neşesi evlere taşınıyor.
Ramazan’ın 5. günü (28 Nisan Salı) saat 18.30’da sosyal medyadan canlı olarak yayınlanacak olan programda, Enes Yıldırım’ın konuğu, tarihçi araştırmacı yazar Ahmet Anaplı. Tarihçi - Yazar Süleyman Faruk Göncüoğlu’nun Eyüpsultan Türbesi’nin sırları ve bilinmeyenleri hakkında bilgiler paylaşacağı programda, Mehmet Dilbaz ise Eyyûb el-Ensarî’nin hayatından kesitler anlatacak. Programda ayrıca Davut Şensoy’dan Kuran-ı Kerim Tilaveti, Hacivat - Karagöz gösterisi ve Cengiz Gökdemir’in sesinden tasavvuf müziğinin en güzel eserlerini ve ilahilerini dinleyeceğiz. Ramazan Mutfağı köşesinde ise geleneksel Türk ve Osmanlı mutfağının en sevilen lezzetlerinin tarifleri, usta aşçıların anlatımıyla yayınlanacak.
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Eyüpsultan’da Ramazan ayının coşkusunu evlere taşınıyor
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