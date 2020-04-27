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’da bir emniyet mensubu korona virüsten hayatını kaybetti

’un Ataşehir ilçesinde korona virüse yakalanan bir polis memuru, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Polis memuru Feridun Fırat Yıldırım, bugün Beykoz’da toprağa verilecek.Edinilen bilgilere göre; Mart ayının ilk gününde ateş ve öksürük şikâyetiyle hastaneye başvuran ve yapılan Covid-19 test sonucu pozitif çıkan Ataşehir İlçe Emniyet Müdürlüğünde görevli polis memuru Feridun Fırat Yıldırım, durumunun ağırlaşması üzerine Pendik Marmara Eğitim ve Araştırma Hastanesi yoğun bakım ünitesinde tedaviye alındı. Yıldırım, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen bu sabaha karşı kurtarılamayarak hayatını

Giriş Tarihi: 27.4.2020 14:30 Güncelleme Tarihi: 27.4.2020 14:45 ABONE OL
İstanbul’da bir emniyet mensubu korona virüsten hayatını kaybetti
İstanbul’un Ataşehir ilçesinde korona virüse yakalanan bir polis memuru, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Polis memuru Feridun Fırat Yıldırım, bugün Beykoz’da toprağa verilecek.
Edinilen bilgilere göre; Mart ayının ilk gününde ateş ve öksürük şikâyetiyle hastaneye başvuran ve yapılan Covid-19 test sonucu pozitif çıkan Ataşehir İlçe Emniyet Müdürlüğünde görevli polis memuru Feridun Fırat Yıldırım, durumunun ağırlaşması üzerine Pendik Marmara Eğitim ve Araştırma Hastanesi yoğun bakım ünitesinde tedaviye alındı. Yıldırım, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen bu sabaha karşı kurtarılamayarak hayatını kaybetti.
Tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden polis memuru Feridun Fırat Yıldırım’ın cenazesi, bugün Kartal Soğanlık Gasilhanesi’nde ikindi namazına yakın bir saatte kılınacak. Yıldırım’ın naaşı, namazın ardından Beykoz Baklacı Mezarlığı’nda toprağa verilecek.
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İstanbul’da bir emniyet mensubu korona virüsten hayatını kaybetti
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