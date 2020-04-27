Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler İstanbul Haberleri Kırmızı boya ile yazı yazılan Taksim’deki Cumhuriyet Anıtı temizlendi

Kırmızı boya ile yazı yazılan Taksim’deki Cumhuriyet Anıtı temizlendi

Taksim Cumhuriyet Anıtı’na sabah saatlerinde kırmızı boya ile yazı yazan şahıs yakalanırken, anıt temizlenerek eski haline getirildi. Beyoğlu Kaymakamlığı da konuyla ilgili yazılı bir açıklama yaptı.’un simgelerinden Taksim Meydanı’ndaki Cumhuriyet Anıtı’na kırmızı boya atıldığı görülmüştü. Sabah saatlerinde kırmızı boya atan şahıs ekiplerin çalışması ile yakalandı. Yakalanan şahsın yüzde 50 engelli olduğu öğrenilirken, anıt temizlenerek eski haline getirildi. Beyoğlu Kaymakamlığı’da yazılı bir açıklama yaparak, yazıyı yazanın zihinsel engelli bir şahıs olduğunu belirterek, soruşturmanın başlatıldığını duyurdu. Beyoğlu

Giriş Tarihi: 27.4.2020 13:15 Güncelleme Tarihi: 27.4.2020 13:30 ABONE OL
Kırmızı boya ile yazı yazılan Taksim’deki Cumhuriyet Anıtı temizlendi
Taksim Cumhuriyet Anıtı’na sabah saatlerinde kırmızı boya ile yazı yazan şahıs yakalanırken, anıt temizlenerek eski haline getirildi. Beyoğlu Kaymakamlığı da konuyla ilgili yazılı bir açıklama yaptı.
İstanbul’un simgelerinden Taksim Meydanı’ndaki Cumhuriyet Anıtı’na kırmızı boya atıldığı görülmüştü. Sabah saatlerinde kırmızı boya atan şahıs ekiplerin çalışması ile yakalandı. Yakalanan şahsın yüzde 50 engelli olduğu öğrenilirken, anıt temizlenerek eski haline getirildi. Beyoğlu Kaymakamlığı’da yazılı bir açıklama yaparak, yazıyı yazanın zihinsel engelli bir şahıs olduğunu belirterek, soruşturmanın başlatıldığını duyurdu. Beyoğlu Kaymakamlığı’ndan yapılan yazılı açıklama şöyle: “Bugün sabah saatlerinde Taksim Anıtı’na sprey boya ile isminin baş harfini yazan Şüpheli M.B isimli şahıs İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yakalanmıştır. Yapılan araştırmalarda şüphelinin yüzde 50 zihinsel engelli olduğu tespit edilmiş olup, konuyla ilgili soruşturma başlatılmıştır.”
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN

Daha fazla video için
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Kırmızı boya ile yazı yazılan Taksim’deki Cumhuriyet Anıtı temizlendi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA