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Sokağa çıkma kısıtlaması sonrası E-5’teki hareketlilik havadan görüntülendi

Sokağa çıkma kısıtlaması sonrası Küçükçekmece E-5 Karayolu, metrobüs durakları ve yaya yürüyüşü yollarındaki hareketlilik havadan görüntülendi.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın duyurusu sonrası ’un da aralarında olduğu 4 günlük sokağa çıkma kısıtlaması getirilmişti. Kısıtlamanın ardından ilk günde İstanbul Küçükçekmece E-5 karayolu ve yaya yürüyüş yolları ve metrobüs yollarında hareketlilik yaşandı. Trafik yoğunluk uygulamasında yoğunluk yüzde 13 olarak görüldü. Yaşanan hareketlilik ise havadan görüntülendi

Giriş Tarihi: 27.4.2020 10:15 Güncelleme Tarihi: 27.4.2020 10:30 ABONE OL
Sokağa çıkma kısıtlaması sonrası Küçükçekmece E-5 Karayolu, metrobüs durakları ve yaya yürüyüşü yollarındaki hareketlilik havadan görüntülendi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın duyurusu sonrası İstanbul’un da aralarında olduğu 4 günlük sokağa çıkma kısıtlaması getirilmişti. Kısıtlamanın ardından ilk günde İstanbul Küçükçekmece E-5 karayolu ve yaya yürüyüş yolları ve metrobüs yollarında hareketlilik yaşandı. Trafik yoğunluk uygulamasında yoğunluk yüzde 13 olarak görüldü. Yaşanan hareketlilik ise havadan görüntülendi.
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Sokağa çıkma kısıtlaması sonrası E-5’teki hareketlilik havadan görüntülendi
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