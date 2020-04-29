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Beşiktaş’taki feci kazanın görüntüleri ortaya çıktı

Büyükdere Caddesi’nde bir kişinin hayatını kaybettiği 3 kişinin yaralandığı feci kazanın görüntüleri ortaya çıktı. Kazaya yol açan 17 yaşındaki ehliyetsiz sürücünün son infaz düzenlemesiyle tahliye olduğu öğrenildi.Feci kaza Beşiktaş 4. Levent otobüs duraklarında yaşandı. Edinilen bilgiye göre; Büyükdere Caddesi’nde makas atarak ilerleyen 17 yaşındaki ehliyetsiz sürücünün kullandığı kontrolden çıktı. Önce önünde seyir halindeki bir araca çarpan otomobil hızını alamayarak park halindeki bir aracı önüne kattı ve otobüs durağına daldı. Yaşanan zincirleme kazada durakta otobüs bekleyen 1 kişi

Giriş Tarihi: 29.4.2020 17:00 Güncelleme Tarihi: 29.4.2020 17:15 ABONE OL
Beşiktaş’taki feci kazanın görüntüleri ortaya çıktı
İstanbul Büyükdere Caddesi’nde bir kişinin hayatını kaybettiği 3 kişinin yaralandığı feci kazanın görüntüleri ortaya çıktı. Kazaya yol açan 17 yaşındaki ehliyetsiz sürücünün son infaz düzenlemesiyle tahliye olduğu öğrenildi.
Feci kaza Beşiktaş 4. Levent otobüs duraklarında yaşandı. Edinilen bilgiye göre; Büyükdere Caddesi’nde makas atarak ilerleyen 17 yaşındaki ehliyetsiz sürücünün kullandığı kontrolden çıktı. Önce önünde seyir halindeki bir araca çarpan otomobil hızını alamayarak park halindeki bir aracı önüne kattı ve otobüs durağına daldı. Yaşanan zincirleme kazada durakta otobüs bekleyen 1 kişi hayatını kaybederken 3 kişi ise yaralandı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatan polis ekipleri kazaya sebebiyet veren araç sürücüsü B.Ç.’yi gözaltına aldı. 17 yaşında olduğu ve ehliyetinin olmadığı halde annesine ait araçla trafiğe çıktığı belirlenen sürücü çıkarıldığı mahkemece 27 Mart günü tutuklandı.
Tutuklanan sürücünün infaz yasasının yürürlüğe girmesinin ardından tahliye olduğu öğrenilirken feci kazanın görüntüleri ortaya çıktı. Ortaya çıkan görüntülerde kontrolden çıkan aracın feci şekilde otobüs durağına daldığı görülüyor.

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Beşiktaş’taki feci kazanın görüntüleri ortaya çıktı
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