Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler İstanbul Haberleri Kaligrafi sanatına online yolculuk

Kaligrafi sanatına online yolculuk

Giriş Tarihi: 29.4.2020 17:15 ABONE OL
Kaligrafi sanatına online yolculuk
Osman Kartaler’in ‘Harflerin Büyüsü’ sergisi online ziyarete açıldı. Maltepe Belediyesi, korona virüsü nedeniyle evlerinden çıkamayan sanatseverleri dijital sergiler ile buluşturmaya devam ediyor.
Kaligrafi sanatçısı Osman Kartaler’in “Harflerin Büyüsü” isimli sergisi dijital ortamda sanatseverlerin ziyaretine açıldı. Kartaler, Maltepe Belediyesi’nin korona virüsle mücadele günlerinde sanata verdiği destekten dolayı teşekkür ederek, vatandaşlara “Evde kalın ama sanatsız kalmayın” çağrısında bulundu. Sanat yaşamında 13 kişisel sergiyi geride bırakan sanatçı, eserlerinde usta sanatçıların dizelerinden yola çıkarak geleneksel sanatla kendine özgü yorumları bir araya getirdi. Kartaler, “İkinci Yeniler” akımı öncülerinden Cemal Süreyya, Turgut Uyar, Edip Cansever ve İlhan Berk ile Cumhuriyet dönemine damga vuran usta şairlerin, ozanların şiirlerini, Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’ün veciz sözlerini, Mevlânâ Celâleddîn-i Rûmî’nin, Neyzen Tevfik’in dizelerini, kaligrafiyle sanatseverlere sundu. Sergi Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç’ın YouTube kanalından takip edilebilir.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN

Daha fazla video için
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Kaligrafi sanatına online yolculuk
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA