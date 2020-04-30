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’da bir polis memuru korona virüsten hayatını kaybetti

Giriş Tarihi: 30.4.2020 17:30 ABONE OL
İstanbul’da bir polis memuru korona virüsten hayatını kaybetti
İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğünde görevli bir polis, Lenf kanseri nedeniyle tedavi gördüğü hastanede korona virüsten hayatını kaybetti.
Edinilen bilgilere göre, Asayiş Şube Müdürlüğünde görevli Polis Memuru Mehmet Ertoy, Lenf kanseri nedeniyle tedavi gördüğü özel bir hastanede vefat etti. Ertoy’un, dünyayı etkisi altına alan Covid-19 salgını nedeniyle yaşamını yitirdiği belirtildi. Vefat eden merhum emniyet mensubunun tedavi gördüğü hastane tarafından yapılan açıklamaya göre, korona virüs (Covid-19) test sonucuna göre vefat nedeni bulaşıcı hastalık olarak tespit edildiği duyuruldu. Polis memuru Etoy, aynı gün Çekmeköy Mezarlıklar Müdürlüğü Gasilhanesi’nde kılınan namazın ardından Beykoz Baklacı Mezarlığı’na defnedildi.
26 yaşında olan ve mesleğine 2015 yılında başlayan Polis Memuru Mehmet Ertoy’un Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü, Adalar İlçe Emniyet Müdürlüğü, Kınalı ada Polis Merkezi Amirliği, Büyükada Polis Merkezi Amirliği, Asayiş Şube Müdürlüğü’nde görev yaptığı öğrenildi.
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İstanbul’da bir polis memuru korona virüsten hayatını kaybetti
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