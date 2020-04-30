Sokak köpeğini ve nesli tükenmekte olan kuşu, belediye ekipleri kurtardı

Dünyada nesli tükenmek üzere olan Hint gölet balıkçıl kuşu ile dereye düşen sokak köpeği, Kartal Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekiplerinin müdahalesi sonucu hayata yeniden tutundu. Endemik kuş, tedavisi sonrası Tarım ve Orman Bakanlığının Yaban Hayatı Koruma Müdürlüğüne teslim edilirken, dereye düşen sokak köpeği ise iyileşmesinin ardından yaşadığı çevreye salındı.Korona virüs pandemisi süresince sokak hayvanlarının mama ve su temini noktasında yoğun bir çalışma yürüten Kartal Belediyesine bağlı Veteriner İşleri Müdürlüğü, bu kez de iki yaralı hayvanı eski yaşam alanlarına kavuşturdu.Vatandaşlardan gelen çağrılara yanıt veren Kartal Belediyesi ekipleri, ilk olarak Kartal-Maltepe sınırında bulunan dereye düşen ve bir haftadır kurtarılamayan sokak köpeği için harekete geçti. Köpeğin mahsur kaldığı bölgeye giden veteriner ekipleri, uzun çalışmalarına rağmen köpeği yatıştıramayınca, attıkları sakinleştirici iğne ile olaya müdahale edip bir haftadır mahsur kalan hayvanı kurtardı. Sokak köpeği daha sonra bölgeden alınarak, tedavi görmesi amacıyla Kartal Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğüne teslim edildi. Müdürlüğe bağlı klinikte belediyenin veteriner hekimleri tarafından ilk müdahalesi yapılan köpek, kısa sürede sağlığına kavuştu. Mikroçipi okunup kulağındaki dövmeden adresi tespit edilen hayvan, aşıları uygulandıktan ve antiparaziter ilaçları verildikten sonra, yaşadığı çevreye geri salınacak.Belediyeye gelen ikinci çağrı ise dünyada ender rastlanan bir kuş türü içindi. Kartal Cevizli Mahallesi’nde yaşayan bir vatandaşın bahçesine düşen Hint gölet balıkçıl kuşu da yine Kartal Belediyesi veteriner ekipleri sayesinde yaban hayatına yeniden kavuştu. Vatandaştan gelen bir çağrı üzerine Cevizli Mahallesi’ne giden Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri, yaralanarak bahçeye düşen endemik kuşu, belediyenin veteriner kliniğine götürdü. Klinikte muayenesi ve ilk müdahalesi yapılan Hint gölet balıkçıl kuşu, burada uzman ekiplerin uyguladığı tedavi sonrasında sağlığına yeniden kavuştu. İyileştirilen kuş, ilgili yasalar gereği Tarım ve Orman Bakanlığı Yaban Hayatı Koruma Müdürlüğüne ulaştırılması için Kartal İlçe Orman Şefliğine teslim edildi.