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Başkan Çalık’tan 1 Mayıs mesajı

Giriş Tarihi: 1.5.2020 10:00 ABONE OL
Başkan Çalık’tan 1 Mayıs mesajı
Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla bir kutlama mesajı yayınladı. Mesajında, emeğin her şeyin üstünde olduğunu vurgulayan Başkan Çalık “Daha eşit, daha adil daha güzel bir dünyanın inşası için çalışan tüm emekçilerin 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü’nü kutluyorum” dedi.
Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü’nü yayınladığı mesajla kutladı. Mesajında emeğin her şeyin üstünde olduğuna dikkat çeken Başkan Çalık, “1 Mayıs, tüm dünyada birlik, dayanışma ve mücadelenin sembolü olarak kutlanıyor. Yeni tip korona virüs pandemisi nedeniyle bu yıl, işçi kardeşlerimizle meydanlarda omuz omuza olamasak da kalp kalbe olmaya devam edeceğiz. Hep birlikte yan yana, omuz omuza meydanlarda olacağımız güzel günlerde tekrar buluşabilmek temennisiyle başta belediyemizdeki mesai arkadaşlarım olmak üzere, tüm emekçilerin 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü’nü yürekten kutluyorum. 1 Mayıs’ın birlik, beraberlik, dayanışma ruhumuzu daha da güçlendirmesini diliyorum” ifadelerini kullandı.

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Başkan Çalık’tan 1 Mayıs mesajı
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