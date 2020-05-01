Başkan Deniz Köken canlı yayında evlere konuk oldu

Eyüpsultan belediye Başkanı Deniz Köken, katıldığı canlı yayında, “Biz 11 Mart’ta çalışmalara başladık. Hem sahada yapılan çalışmalarımız hem de ev içi eğitimlerimiz kesintisiz devam etti. Ayrıca arazide 800 personelimiz dönüşümlü olarak mesai yapıyor. Dezenfeksiyon ve temizlik çalışmalarında herhangi bir aksama yok. ESMEK kapasitesini bin kişiden 2 bin 500’e çıkardık” dedi.Eyüpsultan Belediyesi, bu yıl “Evde Kal” çağrısına uyarak evinde kalan vatandaşlar için Ramazan ayının coşkusunu evlere taşıdı. Enes Yıldırım’ın sunumuyla hafta içi her gün 18.00’de başlayıp iftar saatine kadar devam eden “Eyüpsultan’da Ramazan” programıyla Ramazan’ın huzuru ve neşesi evlere taşınıyor. Ramazan’ın 7. günü saat 18.00’de sosyal medyadan canlı olarak yayınlanan programın konuğu Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken oldu. Canlı yayında Eyüpsultan’da yapılan çalışmaları anlatan Köken, “Biz 11 Mart’ta çalışmalara başladık. Hem sahada yapılan çalışmalarımız hem de ev içi eğitimlerimiz kesintisiz devam etti. Online yapılan sınavlara 7 bin 200 öğrencimiz katıldı. Eğitimlerinden uzak kalmadılar. Bunu daha teknik hale getirmek için çalışmalar devam ediyor. Ayrıca arazide 800 personelimiz dönüşümlü olarak mesai yapıyor. Dezenfeksiyon ve temizlik çalışmalarında herhangi bir aksama yok. ESMEK kapasitesini bin kişiden 2 bin 500’e çıkardık” dedi.“Pazar giriş çıkışlarını denetliyoruz”Başkan Deniz Köken, Eyüpsultan çevresinde ilçe olarak kurallara uyulduğunu, dışarıdan Eyüpsultan’a gelmek isteyenler için de canlı yayınlar hazırladıklarını ifade etti. “Aslolan insanın yaşamasıdır” diyen Köken, “İnsanlar varsa devlet var. İnsanı yaşat ki devlet yaşasın. Hükümetimiz ve biz bunu yapmaya çalışıyoruz. Yapılanlar bu sıkıntıdan çıkılması içindir” dedi.Bu süreçte esnafın ve vatandaşın mağdur olmaması ve daha sağlıklı bir ortamda alışveriş yapılabilmesi için gerekli çalışmaları yaptıklarını belirten Başkan Deniz Köken, şöyle devam etti:“Semt pazarlarını mümkün olduğunca açmaya çalışıyoruz. Yasak olan günleri öne çekip çarşı pazarda sıkıntı olmaması için açıyoruz. Pazar giriş çıkışlarını denetliyoruz. Bu uygulamadan dolayı vatandaşlardan teşekkür alıyoruz. Esnafla vatandaşın buluşması mesafeli bir şekilde sağlanıyor. ““Asfalt çalışmaları Haziran’da başlayacak”Ayrıca canlı yayında vatandaşlardan gelen soruları cevaplayıp talepleri alan Başkan Köken, özellikle gelen asfalt çalışma isteklerinin Haziran’da başlayacağını söyleyerek, “Asfalt çalışmalarına Haziran ayında başlayacağız. Pierre Loti’de katlı otopark projesi seçim kampanyamızda vardı. Otoparkın yapılacağı alan Büyükşehir arazisi biz de takipçisi oluyoruz. Cengiz Topel Caddesi’ni yeniden dizayn edeceğiz. Cephe giydirmeden tutun da kaldırımların düzenlenmesine kadar her şey yapılacak. Ayrıca Öğretmenler Sitesi’nin kentsel dönüşüm olup olmayacağı da belli bir plan çalışması dahilinde Büyükşehir Meclisi’nden geçtikten sonra site sakinlerine sunulacak“ diye konuştu.“15 bin yardım kolisi dağıttık”Virüs dolayısıyla ve Ramazan münasebetiyle 15 bin erzak kolisinin dağıtıldığını söyleyen Deniz Köken, “15 bin erzak kolisinin yanı sıra dayanışma sepeti oluşturduk. Vermek isteyen sepete koyuyor, almak isteyen alıyor. Böylece dayanışma sağlanıyor” dedi. Başkan Köken, bu süreçte hayvan beslemelerinin de eksiksiz yapıldığını, herhangi bir sıkıntı yaşanmadığını ifade etti.Programda Tarihçi - Yazar Süleyman Faruk Göncüoğlu da Eyüpsultan Türbesi’nin sırları ve bilinmeyenlerini anlattı. Mehmet Dilbaz ise Eyyûb el-Ensarî’nin hayatından kesitler anlattı. Programda ayrıca Beytullah Özdemir’den Kur’an-ı Kerim tilaveti, Hacivat - Karagöz gösterisi ve Cengiz Gökdemir’in sesinden tasavvuf müziğinin en güzel eserleri ve ilahileri izleyiciyle buluştu. Ramazan Mutfağı köşesinde ise Şef Doğa Çitçi, geleneksel Türk ve Osmanlı mutfağının sevilen lezzetlerinden örnekler sundu.