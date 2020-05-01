Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler İstanbul Haberleri Göktürk’e polis merkezi yapılıyor

Göktürk’e polis merkezi yapılıyor

Giriş Tarihi: 1.5.2020 14:45 ABONE OL
Göktürk’e polis merkezi yapılıyor
Eyüpsultan Göktürk Mahallesi yeni bir polis merkezine kavuşuyor. İstanbul Valiliği tarafından yaptırılan merkezin inşaatına başlandı.
Mimarisiyle örnek bir polis merkezi olacak Göktürk Polis Merkezi Amirliği Binası, 510 metrekarelik bir alan üzerine, bodrum katı da dahil olmak üzere, 3 katlı olarak inşa ediliyor. İstanbul Emniyet Müdürlüğü İnşaat Emlak Şube Müdürlüğü tarafından projesi hazırlanan polis merkezinde, 9 ofis, 3 nezarethane olacak. Ayrıca mutfak, duş, WC gibi bölümler ve teknik alanlar da bulunuyor. Polis merkezinin bahçesine içerisinde engelli araç park yerinin de olacağı 3 araçlık açık otopark yapılıyor.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN

Daha fazla video için
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Göktürk’e polis merkezi yapılıyor
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA