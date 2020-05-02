(ÖZEL ) Kabloları kurtarmak için alevlerin arasına daldılar

Silivri’de elektrik malzeme satışının yapıldığı bir iş yerinin depo kısmında yangın çıktı. İş yeri çalışanları kabloları kurtarmak için alevlerin arasına daldı. Yangınının çıkış anı ise güvenlik kamerasına anbean yansıdı.Yangın, dün akşam saatlerinde Silivri’nin Selimpaşa Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, elektrik malzeme satışının yapıldığı bir iş yerinin depo olarak kullanılan kısmında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Çıkan yangında satış için depolanan elektrik kabloları yandı.Kabloları kurtarmak için alevlerin arasına daldılarYangının çıkış anı iş yerinin güvenlik kamerası tarafından anbean kaydedildi. Görüntülere ilk olarak depodan dumanların yükselmeye başladığı görülüyor. Daha sonra kabloların plastik kısımları alevli bir şekilde tutuşturarak yangının büyümesine yol açıyor. İş yeri çalışanlarının kabloları kurtarmak için alevlerin arasına dalarak kablo bobinlerini alevlerin arasından çıkardığı anlar ve yangın söndürme tüpüyle yangına müdahale ettiği anlar kameraya yansıyor.İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürdü. Yangında can kaybı yaşanmazken maddi hasar meydana geldi.