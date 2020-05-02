Trafik polisleri sokağa çıkma kısıtlamasında güvercinleri unutmadı

Korona virüs önlemleri kapsamında boşalan Üsküdar Meydanı’nda Trafik Denetleme Şube Müdürlüğüne bağlı görevli ekipler, sokak hayvanlarını ve kuşları unutmayarak aç kalan güvercinleri elleriyle besledi.İçişleri Bakanlığının 30 büyükşehir ile Zonguldak’ta, il sınırları içinde sokağa çıkma kısıtlama getirmesinin ardından İstanbul sakin günlerinden birini yaşadı. Ayrıca sokak hayvanları ve kuşlarının aç ve susuz kalmaması için bir dizi önlemler alınmıştı. Üsküdar Meydanında vatandaşlar ve çevre esnaflar tarafından beslenen güvercinlerin aç kalmaması için Trafik Denetleme Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler seferber oldu. Meydanda yem arayan kuşlara, polis ekipleri yem ve su temin ederek elleriyle beslediler. Ortaya çıkan görüntüler ise izleyenlerin içini ısıttı.