Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler İstanbul Haberleri İstanbul’un sokakları boş kaldı

’un sokakları boş kaldı

Giriş Tarihi: 3.5.2020 16:45 ABONE OL
Korona virüs (Covid 19) tedbirleri kapsamında getirilen sokağa çıkma kısıtlamasının 3. gününde Sultangazi ve Gaziosmanpaşa’nın sokakları da boş kaldı. Kısıtlamaya uyan vatandaşlar evlerinden dışarı çıkmazken, polisler nöbetlerine devam etti.
İstanbul’un önemli ilçelerinden Sultangazi ve Gaziosmanpaşa’nın sokakları korona virüs (Covid 19) tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının 3. gününde boş kaldı. Sultangazi’de polisler nöbetlerine devam ederken, Gaziosmanpaşa meydanı ise kuşlara kaldı. 2 ilçede bulunan tüm dükkanlar kepenklerini indirirken, fırın ve su satan esnaf çalışmaya devam etti. Bazı vatandaşlar ise ekmek almak için sokağa çıktı.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN

Daha fazla video için
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
İstanbul’un sokakları boş kaldı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA