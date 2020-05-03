Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler İstanbul Haberleri LGS ve TYT deneme sınavları yoğun katılımla yapıldı

LGS ve TYT deneme sınavları yoğun katılımla yapıldı

Eyüpsultan Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü bünyesinde bulunan Simurg yaygın eğitim sistemindeki öğrencilerin, korona virüs salgını nedeniyle eğitimlerinin aksamaması için online deneme sınavları gerçekleştiriliyor. Online deneme sınavları, hem liselere giriş sınavı, hem de üniversiteye giriş sınavlarına hazırlanan öğrencilerin geri kalmaması için gerçekleştiriliyor.Lise son ve ortaokul son sınıf öğrencileri için deneme sınavları düzenleyen Eyüpsultan Belediyesi, öğrencilerden gelen yoğun talep doğrultusunda 7. sınıf öğrencileri için de bir LGS deneme sınavı düzenledi. 1 Mayıs Cuma günü 10.00 -17.00 saatleri arasında

Giriş Tarihi: 3.5.2020 16:00 Güncelleme Tarihi: 3.5.2020 16:45 ABONE OL
LGS ve TYT deneme sınavları yoğun katılımla yapıldı
Eyüpsultan Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü bünyesinde bulunan Simurg yaygın eğitim sistemindeki öğrencilerin, korona virüs salgını nedeniyle eğitimlerinin aksamaması için online deneme sınavları gerçekleştiriliyor. Online deneme sınavları, hem liselere giriş sınavı, hem de üniversiteye giriş sınavlarına hazırlanan öğrencilerin geri kalmaması için gerçekleştiriliyor.
Lise son ve ortaokul son sınıf öğrencileri için deneme sınavları düzenleyen Eyüpsultan Belediyesi, öğrencilerden gelen yoğun talep doğrultusunda 7. sınıf öğrencileri için de bir LGS deneme sınavı düzenledi. 1 Mayıs Cuma günü 10.00 -17.00 saatleri arasında düzenlenen sınava 810 öğrenci katıldı. Süresi 155 dakika olan sınavda 50’si sözel, 40’ı sayısal olmak toplam 90 soru soruldu.

2 Mayıs Cumartesi TYT deneme sınavı yapıldı
Lise son sınıf öğrencileri için düzenlenen Temel Yeterlilik Testi (TYT) Deneme Sınavı’nın 2.’si ise dün 10.00 - 17.00 saatleri arasında gerçekleştirildi. 783 öğrencinin katıldığı ve 135 dakika süren sınavda 120 soru soruldu. Alan Yeterlilik Testi Deneme Sınavı’nın 2.’si bugün 10.00 - 17.00 saatleri arasında gerçekleştiriliyor. 180 dakika sürecek sınavda toplam 160 soru sorulacak. Öğrencilerin seviyelerini belirleyerek, kendi durumlarını tespit etme imkanı bulacakları bu deneme sınavlarına sinav.eyupsultan.bel.tr/ adresinden erişebilecekler.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN

Daha fazla video için
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
LGS ve TYT deneme sınavları yoğun katılımla yapıldı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA