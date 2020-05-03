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(Özel) Arnavutköy’de trafik kazası: 1’i ağır 5 yaralı

Giriş Tarihi: 3.5.2020 18:00 ABONE OL
Özel Arnavutköy’de trafik kazası: 1’i ağır 5 yaralı
Arnavutköy’de bir kamyon seyir halindeki hafif ticari araca arkadan çarptı. Hafif ticari araçtaki 1’i çocuk 5 kişi yaralandı.
Kaza, saat 16.30 sıralarında Arnavutköy Habipler yolu üzerinde meydana geldi. 34 COJ 370 plakalı kamyon seyir halindeki 45 AAP 66 plakalı hafif ticari araca arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle yol kenarına savrulan hafif ticari araç içinde bulunan biri çocuk 5 kişi yaralandı. Kazayı görenlerin ifadesine göre çarpmanın etkisiyle küçük çocuk araçtan fırlayarak kaldırımın üstüne düştü ve ağır şekilde yaralandı. Küçük çocuk Çapa Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Çarpmanın etkisiyle kapıları sıkışan araç içindeki yaralı kadın bir süre araç içinden çıkarılamadı. Olay yerinde bulunan vatandaşların uzun süren çabaları sonucu açılan kapıdan çıkarılan kadın sağlık ekipler tarafından hastaneye kaldırıldı.

“Sağlıkçı abla olmasaydı çocuk çoktan ölmüştü”
Kazanın yaşandığı yoldan geçmekte olan ve yaralılara yardım etmek için duran Eren Baydilli isimli vatandaş, “Biz geldiğimizde çocuk caddedeydi, çimenliğe aldılar ama çocuğun durumu kötüydü. Bir tane sağlıkçı abla olmasaydı çocuk çoktan ölmüştü sağlıkçı abla çocuğu kusturdu. Şoför hariç 3 yaralı hafif ticari araçta vardı bir de engelli çocuk vardı. Onun durumu da iyi değildi. Kamyoncuya zaten hiç bakmadım. Sinirlendim yani böyle bir kaza olur mu ya. Ağır yaralı olan sadece küçük kızdı. 4-5 yaşlarında bir kızdı” dedi.

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(Özel) Arnavutköy’de trafik kazası: 1’i ağır 5 yaralı
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