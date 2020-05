Pendik’te sağlık çalışanlarına iftar yemeği servisi

Pendik Dernekler Federasyonu (PENDEF), korona virüsüne karşı Pendik Devlet Hastanesi’nde kahramanca mücadele eden sağlık çalışanlarına iftar yemeği servis etti.Korona virüsle mücadelede özveriyle çalışan sağlık çalışanlarına her kesimden destekler sürüyor. Pendik Dernekler Federasyonu Ramazan ayı nedeniyle sağlık çalışanları için iftar yemeği servisi başlattı. Pendik Devlet Hastanesinde görev yapan 80 sağlık çalışanına, dernek federasyonu tarafından hazırlanan iftar yemeği ikram edildi.Birçok alanda sergilediği duyarlı ve örnek davranışları ve sosyal dayanışma etkinlikleriyle her dönemde Pendiklilerin takdirini toplayan PENDEF, bu yılki Ramazan’a özel Pendik Devlet Hastanesi’nde çalışan sağlık çalışanlarına 7 gün boyunca iftar verilecek.Konuyla ilgili olarak sosyal medya üzerinden bilgi paylaşımında bulunan PENDEF Genel Başkanı Av. Ramazan Öztürk, “Kahramanca korona ile mücadele eden Pendik Devlet Hastanesi’nde çalışan sağlık çalışanlarımızın her türlü ihtiyaçlarını devletimiz karşılıyor olsa da, bir nebze biz de destek olabilmek, onlara evinden, çocuklarından, sevdiklerinden ayrı geçirecekleri bu mübarek Ramazan ayında, ’ev yemekleri tattırmak’ adına PENDEF’e üye derneklerimiz ve yönetim kurulu üyelerimiz tarafından 7 gün iftar ikramında bulunma kararı aldık. Bizleri korumak için geceli gündüzlü fedakarca çalışan sağlık çalışanlarımız için ne yapsak azdır. 7 günlük iftar programımız 27 Nisan akşamı, Afyon derneğinin meşhur haşhaşlı böreği ve ayran ikramıyla başladı. Bu vesileyle sağlıklı günlerde buluşmak dileklerimizle, tüm halkımızın mübarek Ramazan ayını tebrik ederiz” ifadelerine yer verdi.