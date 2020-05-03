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Polis engelli çocuğun playstation oynama isteğini geri çevirmedi

’da polis ekipleri, “Arka Sokaklar” dizisi dolasıyla polisleri çok seven engelli çocuğu ziyaret ederek, onunla playstation oynadı.Sokağa çıkma kısıtlamasında polis ekipleri vatandaşların ihtiyaçlarını gidermek için seferber oldu. Kartal Soğanlık Orta Mahalle’de yaşayan engelli Ersin Akyüz’ün “Arka Sokaklar” dizisi dolayısıyla polisleri çok sevdiğini öğrenen Kartal İlçe Emniyet Müdürlüğü Önleyici Büro Amirliği ekipleri, Ersin’i evinde ziyaret etti. Polisleri karşısında gören engelli çocuk duygusal anlar yaşadı. Polis ekipleri, playstation oynamak isteyen Ersin’in isteğini de kırmadı. Playstation ile oynanan

Giriş Tarihi: 3.5.2020 10:15 Güncelleme Tarihi: 3.5.2020 11:00 ABONE OL
Polis engelli çocuğun playstation oynama isteğini geri çevirmedi
İstanbul’da polis ekipleri, “Arka Sokaklar” dizisi dolasıyla polisleri çok seven engelli çocuğu ziyaret ederek, onunla playstation oynadı.
Sokağa çıkma kısıtlamasında polis ekipleri vatandaşların ihtiyaçlarını gidermek için seferber oldu. Kartal Soğanlık Orta Mahalle’de yaşayan engelli Ersin Akyüz’ün “Arka Sokaklar” dizisi dolayısıyla polisleri çok sevdiğini öğrenen Kartal İlçe Emniyet Müdürlüğü Önleyici Büro Amirliği ekipleri, Ersin’i evinde ziyaret etti. Polisleri karşısında gören engelli çocuk duygusal anlar yaşadı. Polis ekipleri, playstation oynamak isteyen Ersin’in isteğini de kırmadı. Playstation ile oynanan futbol oyununda kıyasıya geçen mücadelede dostluk kazanırken, renkli görüntüler oluştu.
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Polis engelli çocuğun playstation oynama isteğini geri çevirmedi
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