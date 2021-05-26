Minik yürekler Kudüs’te buluştu! Harçlıklarını Filistinli kardeşlerine gönderdiler

İşgalci İsrail'in insanlık dışı saldırıları sonucu zor durumda olan Filistinliler'in yaralarını sarmak için Türkiye seferber oldu.

Bu seferberliğe minik yürekler de katıldı. Özel Erdem Anaokulu Kurucusu Zeynep İkizoğlu başkanlığında yürütülen ve Milli ve Manevi Değerler Öğretmeni Zeynep Esra Nasır'ın gayretiyle gerçekleştirilen yardım kampanyası çok güzel bir sonuç verdi.

İsrail'in saldırıları öncesi ve sonrası okuldaki minik çocuklara Filistin'in başkenti Kudüs'ün, burada bulunan Mescid-i Aksa'nın önemi anlatıldı. Burada yaşanan ve özellikle çocukları etkileyen olaylarla ilgili anlatılanlar minik yürekleri çok etkiledi.

HARÇLIKLAR FİLİSTİN İÇİN BULUŞTU

Filistinli kardeşlerine yardım etmek isteyen öğrenciler, daha öncesinde okulda öğretmenleriyle birlikte oluşturdukları 'sadaka kutuları'nda biriktirdikleri paraları ve geçtiğimiz Ramazan Bayramı'nda ailelerinden aldıkları harçlıkları Filistin'e göndermek istedi.

Bu duruma vesile olan Özel Erdem Anaokulu yöneticileri öğrencilerin bağışlarını Gazze'ye gönderdi.

BİSİKLETTEN VAZGEÇTİ, MESCİD-İ AKSA İÇİN GÖNDERDİ

Minik bağışçılar ve velileri bu anları kayda alırken bir öğrencinin velisinden gelen mesaj duygulandırdı. Mesajda, "Yusuf sadaka kutusunu getiriyor okula… İçinde bayram harçlıkları ve Ramazan'dan beri attığımız sadakalar var. Bayram harçlıklarını kendi koymak istedi içine… Aslında bayram harçlıkları ile bisiklet alacaktı ama Mescid-i Aksa'yı hep anlatıyordum ona, öyle olunca kendi isteği ile göndermek istedi. Dedelerinden de aradı yârdim istedi Mescid-i Aksa için… Böylelikle hepsini içine atmış olduk. Çok duygulandım bir anne olarak. İnşaAllah Rabbim bu günahsız tertemiz çocuklar hürmetine artık özgürlüğüne kavuşturur Mescid-i Aksamızı…" yazması dikkat çekti.

Yapılan bağış sonrası miniklere 'İyi Çocuk Belgesi' dağıtıldı. Belgede, "Yapmış olduğn bu iyilik için sana çok teşekkür ediyoruz. Sadece biz değil, yardıma muhtaç olan çocuklar da sana teşekkür ediyor. İyilik kuşu bu yardımları çok uzaklardaki ihtiyaç sahibi çocuklara ulaştıracak. İyi ki varsın" ifadeleri yer aldı.

Konuyla ilgili SABAH'a konuşan İkizoğlu şunları kaydetti: "Okulumuzda özellikle erdemli çocuklar yetiştirmek için yoğun çaba sarf ediyoruz. Derslerimiz, öğretilerimiz hep bu yönde… İlk kıblemiz Mescid-i Aksa ve Filistin ile ilgili anlattıklarımızdan etkilenen öğrencilerimiz, oradaki kardeşlerine yardım etmek istedi. Bizler bu duruma vesile olarak öğrencilerimizin yüreklerinden kopan nakdi yardımları, Filistin'e iletmek üzere topladık. Bu anlar hem manevi bir huzura, hem de küçük de olsa maddi bir boyuta ulaştı."

Zeynep İkizoğlu