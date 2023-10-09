Giriş Tarihi: 9.10.2023 16:36 Son Güncelleme: 9.10.2023 16:38

İstanbul’da faciadan dönüldü: Freni tutmayan araç doğal gaz kutusuna çarptı Mustafa KAYA

Kağıthane Çağlayan’da freni tutmadığı iddia edilen otomobil, sürücünün kontrolünden çıkarak önce doğalgaz kutusuna ardından da binanın girişine çarparak durabildi. Kazadan sürücü yara almadan kurtulurken, kopan doğal gaz borusundan sızan gazlar sokağa yayıldı. Binanın girişinin kapanması nedeniyle vatandaşlar bir süre içeriye giremedi.

Çağlayan'da Enis Sokak'ta saat 13.30 sıralarında meydana gelen kazada Kenan Ağbaba'nın kullandığı otomobil, yokuş aşağı giderken frenleri tutmadı. Aracının direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü Kenan Ağbaba ilk önce kaldırıma sonrasında da apartman girişindeki doğalgaz kutusuna çarparak durabildi.

Kazadan yara almadan kurtulan sürücünün yardımına mahalle sakinleri yetişti. Vatandaşların ihbarıyla olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İhbar üzerine olay yerine gelen doğalgaz ekibi hattın gaz akışını kesti.

"ARABALARA VURMAKTANSA DUVARA ÇARPTIM" Doğalgaz kutusuna çarpan sürücü Kenan Ağbaba "Buradan çıkarken arabamın frenleri tutmadı. Arabalara vurmaktansa duvara çarptım. O sırada kimse yoktu. Doğalgaz borusu patladı sadece, başka da birşey yoktu. Aşağı doğru gidiyordum fren tutmadı galiba. El freni de kullanamadım hiç aklıma gelmedi. Bir anda duvara vurduk " dedi. Kaza sırasında yolda ve kaldırımda kimsenin olmaması olası bir faciayı önledi.