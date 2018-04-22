KİBAR'DA KAYA BAŞI DÖNEMİ

Kibar Holding'de Tamer Saka'dan boşalan CEO'luk koltuğuna şirketin COO'su Haluk Kayabaşı, vekaleten atandı. 1981'de Assan Demir'de çalışan Kayabaşı, 1998'den itibaren Kibar Holding'de dış ticaret koordinatörlüğü görevini yürüterek şirketin yönetim kurulu üyeliğine seçildi. 2012'de holding metal grup başkanlığına atanan Kayabaşı, 2014'te Kibar Holding COO'luğuna atandı.



SABANCI'DA ÜST DÜZEY ATAMA

Bünyesinde Akçansa, Çimsa ve Yünsa şirketlerini bulunduran, Sabancı Holding Çimento Grup Başkanlığı'na Dr. Tamer Saka atandı. Saka, lisans, yüksek lisans ve doktora eğitimlerini İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi'nde tamamladı. 2004'te risk yönetim direktörü olarak Sabancı Holding'e katlan Saka, en son Kibar Holding'in CEO'suydu.



ODEA BANK'I ÖNCÜ YÖNETECEK

Bank Audi'nin Türkiye'deki iştiraki Odea Bank'ın Genel Müdürlüğü görevine Mert Öncü atandı. Bankacılık sektörünün çeşitli kademelerinde 24 yıllık deneyime sahip olan Öncü, 2011'den beri Yapı Kredi Bankası'nın hazine ve finansal kurumlardan sorumlu genel müdür yardımcısı ve icra kurulu üyesi olarak görevini yürütüyordu. Öncü, kariyerine Koçbank'ta başladı.



OPET'TE SATIŞ ÖZDEMİR'DE

OPET Petrolcülük A.Ş. Satıştan Sorumlu Genel Müdür Yardımcılığı görevine İrfan Özdemir atandı. Koç Topluluğu'nda 24 yıllık deneyime sahip olan Özdemir, en son Türk Traktör'de Satış Genel Müdür Yardımcısı olarak görev yapıyordu. Özdemir, İTÜ İşletme Mühendisliği Bölümü'nden mezun oldu.



ALTERNATİF BANK'IN GMY'Sİ ÖZCAN

Alternatif Bank Mali İşler ve Planlamadan Sorumlu Genel Müdür Yardımcılığı'na (GMY) Önder Özcan atandı. ODTÜ İşletme Bölümü mezunu olan Özcan, 1998'de Alternatif Bank'ta MT olarak çalışmaya başladı. 2004-2014 yılları arasında Denizbank'ta çeşitli görevler yürüten Özcan, 2014-2018 yılları arasında genel müdür yardımcılığı yaptı.



AYAYDIN'IN STRATEJİSİ TUĞASAYGI'DA

Ipekyol-Twist- Machka markalarını bünyesinde bulunduran Ayaydın-Miroglio Müşteri İlişkileri Yönetimi ve Stratejisi Direktörlüğü'ne Şehnaz Tuğasaygı getirildi. İstanbul Teknik Üniversitesi İşletme Mühendisliği Bölümü mezunu olan Tuğasaygı, kariyerine Tetra-Pak iş geliştirme bölümünde başladı.



SAF-HOLLAND 'A YENİ DİREKTÖR

Neslihan Beriş, SAF-HOLLAND bünyesindeki başarılı projelerin ardından SAFHOLLAND Türkiye Aks Satış Direktörü olarak atandı. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Endüstri Mühendisliği bölümü mezunu olan Beriş, kariyerine 1996'da Bursa'da başladı.

BUGÜN NELER OLDU