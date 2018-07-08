CARREFOURSA'YA YENI GENEL MÜDÜR
SABANCI
Holding ve Carrefour iştiraki CarrefourSA'nın Genel Müdürlüğü'ne Kutay Kartallıoğlu atandı. Boğaziçi Üniversitesi
İşletme Bölümü'nden mezun olan Kartallıoğlu, iş hayatına Shell Türkiye Finans departmanında iç kontrolör olarak başladı. 2001'de Sabancı ailesine katılan Kartallıoğlu, 2011'de CarrefourSA CFO'luğu görevini üstlenmişti. EBRU FİRUZBAY AKTİF BANK'TA ALTERNATIF
Bank'ta, İnsan Kaynakları Genel Müdür Yardımcılığı görevine sektörün tecrübeli ismi Ebru Taşcı Firuzbay getirildi. Yıldız Teknik Üniversitesi
Matematik Mühendisliği mezunu olan Firuzbay, kariyerine 1998'de Garanti Bankası'nda 'Management Trainee' olarak başladı. Firuzbay, en son BNP Paribas Cardif Türkiye'de çalışıyordu. ERDEMİR'DE SALİH CEM ORAL DEVRI 25
yıldır OYAK Maden
Metalürji Grubu bünyesinde çeşitli görevlerde bulunan, Nisan 2018'den itibaren de Erdemir İşletmeler Genel Müdür Yardımcısı olarak görev yapan Salih Cem Oral, Ereğli Demir Çelik Fabrikaları'nın Genel Müdürü oldu. İTÜ Metalürji Mühendisliği mezunu olan Oral, kariyerine 1993'te İsdemir'de yüksek fırınlar işletme mühendisi olarak başladı. SABANCI'DA ÜST DÜZEY ATAMALAR
BÜNYESINDE
Enerjisa Enerji A.Ş. ve Enerjisa Üretim A.Ş. şirketlerini bulunduran, Sabancı Holding Enerji Grup Başkanlığı'na Kıvanç Zaimler atandı. Bu atamayla Enerjisa Enerji A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanlığı ve Enerjisa Üretim A.Ş. Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığı görevlerini de Zaimler üstlenecek. Enerjisa Enerji CEO'luğuna ise Ziya Erdem getirildi. PANASONIC'TE KUMAZAWA DÖNEMİ
PANASONIC Eco Solutions Türkiye'de başkanlık görevine Tatsuya Kumazawa getirildi. Utah Üniversitesi Siyaset Bilimi Bölümü'nden mezun olan ve Uluslararası İlişkiler'de sertifika programını tamamlayan Kumazawa, 2001'de Matsushita Electric Works Ltd. şirketinde profesyonel iş hayatına adım attı. Kumazawa,17 yıl boyunca Panasonic'e bağlı farklı şirket ve birimlerde görev aldı. VODAFONE'DAN YÖNETİCİ İHRACI
VODAFONE Türkiye İnsan Kaynaklarından Sorumlu İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Pınar Kalay, Vodafone Grubu Teknolojiden Sorumlu İnsan Kaynakları Direktörlüğüne atandı. Vodafone Türkiye Ücretlendirme ve Çalışan İlişkileri Direktörü Burak Balkış ise Vodafone Grubu Ürün ve Servisler İnsan Kaynakları Direktörlüğü görevine getirildi.