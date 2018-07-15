VODAFONE'DA ÜST DÜZEY İKİ ATAMA
VODAFONE Türkiye İcra Kurulu'nda iki atama gerçekleşti. Bülent Bayram İnsan Kaynaklarından, Özgür Tokgöz Altun da Finanstan Sorumlu İcra Kurulu Başkan Yardımcıları olarak atandı. Orta Doğu Teknik Üniversitesi İşletme bölümü mezunu olan Özgür Tokgöz Altun, son olarak Hürriyet'te finanstan sorumlu icra kurulu üyesi olarak görev yapıyordu. Boğaziçi Üniversitesi
Uluslararası İlişkiler ve Siyaset Bilimi bölümü mezunu olan Bülent Bayram ise Vodafone'a yetenek ve yetkinlik geliştirme direktörü olarak 2012'de katıldı. MCAFEE TÜRKİYE MÜDÜRÜ UZUN OLDU HAKAN
Uzun, McAfee Türkiye Ülke Müdürü olarak atandı. Uzun, siber güvenlik alanında uluslararası çapta önemli bir atılım içerisinde olan McAfee'nin yeni bölgesel stratejisinin oluşturulması ve uygulanmasına liderlik edecek. IT sektöründe uluslararası ölçekte 25 yılı aşkın deneyime sahip olan Uzun, Siemens Nixford, Fujitsu Siemens, Motorola ve Avaya gibi kurumlarda çalıştı. Uzun, Boğaziçi Üniversitesi İşletme Bilişim Sistemleri Yüksek Lisans Programı'nı tamamladı. MOVENPICK'E YENİ DİREKTÖR MOVENPICK
Hotel Istanbul'a Odalar Bölümü Direktörü olarak İlker Şenbecerir atandı. Marmara Üniversitesi
Turizm ve Otel İşletmeciliği bölümünden mezun olan Şenbecerir, kariyerine 1996'da Grand Hyatt Istanbul'da bellboy olarak başladı. Aynı otelde sırasıyla concierge, concierge'den sorumlu müdür yardımcısı, ön büro müdür yardımcısı ve ön büro müdürü olarak görev alan Şenbecerir, son olarak Rotana İstanbul'da çalışıyordu. MEHMET GÖKMEN UÇAR ODEABANK'TA LÜBNAN
merkezli Bank Audi'nin Türkiye'deki iştiraki Odeabank'ta Strateji ve İş Geliştirmeden Sorumlu Genel Müdür Yardımcılığı görevine Mehmet Gökmen Uçar getirildi. 1998'de Boğaziçi Üniversitesi İktisat Bölümü'nü tamamlayan Uçar, 20 yıla yakın bir süre ulusal ve uluslararası kurumlarda yöneticilik görevlerinde bulundu. Uçar, son olarak Yapı Kredi Bankası insan kaynakları ve organizasyon yönetimi genel müdür yardımcısı ve icra komitesi üyesi görevini sürdürüyordu. PFIZER TÜRKİYE'DE YENİ ATAMA PFIZER
bünyesinde 15 yıldır çeşitli görevlerde bulunan ve son olarak Pfizer Orta ve Doğu Avrupa Bölgesi Nadir Hastalıklar Kıdemli Pazarlama Direktörü olarak görev alan Ayşe Nur Hananel
, Pfizer Türkiye Nadir Hastalıklar İş Birimi Lideri olarak atandı. Boğaziçi Üniversitesi İşletme Bölümü'nden mezun olan Ayşe Nur Hananel, Pfizer Türkiye ailesine 2003'te Yeni Ürün Planlama Müdürü olarak katıldı. PROMETEON'DA SATIŞ YILMAZ'DA PIRELLI
marka kamyon, otobüs, tarım ve OTR lastiklerinin lisanslı üreticisi Prometeon Türkiye'de oluşturulan yeni Satış Müdürlüğü pozisyonuna Ali Yılmaz getirildi. Anadolu Üniversitesi Ekonomi Bölümü'nden 2004'te mezun olan Ali Yılmaz, MBA programını İstanbul Bilgi Üniversitesi'nde tamamladı. Kariyerine 2006'da Eczacıbaşı'nda başlayan Yılmaz, 12 yıldan bu yana farklı şirketlerde satış ve pazarlama alanında sorumluluklar üstlendi.