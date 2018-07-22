ODEABANK'TA STRATEJİ UÇAR'IN
Odeabank Yönetim Kurulu, Türk bankacılık sektörünün deneyimli yöneticilerinden Mehmet Gökmen Uçar'ı, Lübnan merkezli Bank Audi'nin Türkiye'deki iştiraki Odeabank'a 2 Temmuz 2018 tarihi itibarıyla Genel Müdür Yardımcısı olarak atadı. Uçar, bankanın Strateji ve İş Geliştirmeden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı oldu. 1998 yılında Boğaziçi Üniversitesi
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat Bölümü'nü tamamlayan Uçar, 20 yıla yakın bir süre ulusal ve uluslararası banka ve kurumlarda yöneticilik görevlerinde bulundu. TREND MİCRO'YA TÜRK YÖNETİCİ
Siber güvenlik şirketi Trend Micro
, yeni atamalar ile bölgesel gücünü artırmaya devam ediyor. 25 yılı aşkın tecrübesi ile sektörün deneyimli isimleri arasında yer alan Yakup Börekcioğlu, Trend Micro Akdeniz Ülkeleri, İsrail ve Katar Genel Müdürü olarak atandı. Dubai merkezde göreve atanan Börekcioğlu'na 40 kişilik ekip destek verecek. Akdeniz Ülkeleri ve Türkiye dışında yeni dahil olan İsrail ve Katar'da pazarı büyütmeyi hedefleyen Börekcioğlu, her iki ülkede de kadroları güçlendirerek ilk kararına imza attı. ?NİELSEN'DE FUNDA KALEMCİ DÖNEMİ
Araştırma şirketi Nielsen'de, Tüketici İçgörüleri ve İnovasyon Operasyon biriminde Global Dijitalleşme Lideri görevini yürüten Funda Kalemci, Çeşitlilik ve Kapsayıcılık Programları Global Lideri olarak atandı. 1992-1997 yılları arasında Ankara Üniversitesi
Edebiyat Fakültesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nden mezun olan Funda Kalemci, 1999-2002 tarihleri arasında da Amerika Birleşik Devletleri'nde Kaliforniya Üniversitesi'nden İngilizce yabancı dil eğitmen sertifikası aldı. Funda Kalemci, Nielsen kariyerine 2011 yılında global çeviri ekibinde Avrupa bölge koordinatörü olarak başlamıştı. ?BORUSAN'DA ÜST DÜZEY ATAMA Borusan Otomotiv
Grubu dijital dönüşüme öncülük etme vizyonu doğrultusunda organizasyon yapısını geliştirmeye devam ediyor. Dijital dönüşümü odağına alan şirket, bu alana özel yeni oluşturduğu ve şirketin İcra Kurulu seviyesinde tanımladığı birim olan Dijital Dönüşüm'den Sorumlu İcra Kurulu Üyeliği (CDO) görevine Aslı de Munnink'i getirdi. Aslı De Munnink yeni göreviyle Borusan Otomotiv Grubu çatısı altında İcra Kurulu'nda görev yapan ikinci kadın yönetici olma özelliğini de taşıyor. EMRE YARCI, AIFD MÜDÜRÜ OLDU
Kariyeri boyunca çeşitli global
ilaç firmalarında
farmakovijilans alanında
çalışan Eczacı Emre Yarcı,
Araştırmacı İlaç Firmaları
Derneği'ne (AIFD)
Sağlık Politikaları Müdürü olarak
atandı. Ocak 2018'den itibaren
Alexion Türkiye Farmakovijilans
Müdürü görevine ek olarak Alexion
Ortadoğu ve Afrika farmakovijilans
yöneticiliğini yürütmekteydi.