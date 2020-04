Buca’da ilk iftar için 25 bin sıcak Ramazan pidesi

Her sene kurduğu iftar sofralarıyla Ramazan ayını karşılayan Buca Belediyesi, bu sene korona virüsü tedbirleri gereği iftarların sembolü sıcak pideleri Bucalının evine ulaştırdı. İlk iftara saatler kala ihtiyaç sahibi mahallelerde 25 bin pide dağıtıldı.Korona virüsü (Covid-19) tedbirleri kapsamında, İçişleri Bakanlığı tarafından ilan edilen sokağa çıkma kısıtlamasının ardından çalışmalarını hızla sürdüren Buca Belediyesi, Ramazan ayının ilk iftarında sofraları unutmadı.Daha önce sokağa çıkma yasağı olan günlerde binlerce haneye ekmek ve boyoz servisi yapan Buca Belediyesi Destek Hizmetleri Müdürlüğü, yasağa denk gelen Ramazan ayının ilk gününde de çalışmalara devam etti. Ekipler, özellikle yakın çevresinde fırın olmayan ve ihtiyaç sahibi ailelerin yaşadığı bölgelerde, iftar sofralarının sembollerinden Ramazan pidesini evlere ulaştırdı.İlk iftar sofralarının kurulmasına saatler kala sıcak sıcak hazırlanan 25 bin pide, belirlenen bölgelerde ücretsiz olarak dağıtıldı. Sokağa çıkma yasağı kapsamında 4 gün boyunca devam edecek Ramazan pidesi dağıtımının toplamda 100 bin kişiye ulaştırılacağı belirtildi.Ramazanın ilk gününde sosyal medya üzerinden Bucalılara seslenen Buca Belediye Başkanı Av. Erhan Kılıç, “En zor zamanlarda birlik olmayı, dayanışmayı, şükretmeyi, bizlere anlatan kutsal Ramazan ayına merhaba diyoruz. Bu yıl, her zaman birlikte gerçekleştirdiğimiz iftarların değerini bir kere daha anlamış olacağız. Ramazan ayı boyunca birbirimize gönülden kenetlenip evlerimizde kalmaya devam edeceğiz. Bu süreci birlikte atlatarak bir an önce sağlıklı günlere kavuş kavuşacağımıza gönülden inanıyorum. Tüm hemşehrilerimizin Ramazan ayını en içten duygularla kutlar, sağlık, mutluluk ve huzur dileklerimi sunarım” diye konuştu.