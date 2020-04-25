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Motosikleti çalan hırsıza meydan dayağı

’de bir işyeri önünden motosikleti çalıp kaçmak isteyen hırsız, işyeri çalışanı tarafından yakalandı. İşyeri çalışanı hırsıza meydan dayağı atarken, olaya bölgeden geçen polis müdahale ederek şahsı gözaltına aldı.Edinilen bilgiye göre, İzmir’in Konak ilçesinde 23 Nisan günü Basmane semtinde bulunan bir işyeri önünde meydana gelen olayda, başını kapüşonla kapatan bir şahıs, sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle etrafın sakin olmasını da fırsat bilerek, işyeri önündeki motosiklete binip çalıştırmak istedi. Motosikleti çalıştırmayı başaramayınca ayaklarıyla iterek götürmek isteyen hırsız, sesleri duyup dışarıya çıkan

Giriş Tarihi: 25.4.2020 18:15 Güncelleme Tarihi: 25.4.2020 18:30 ABONE OL
Motosikleti çalan hırsıza meydan dayağı
İzmir’de bir işyeri önünden motosikleti çalıp kaçmak isteyen hırsız, işyeri çalışanı tarafından yakalandı. İşyeri çalışanı hırsıza meydan dayağı atarken, olaya bölgeden geçen polis müdahale ederek şahsı gözaltına aldı.
Edinilen bilgiye göre, İzmir’in Konak ilçesinde 23 Nisan günü Basmane semtinde bulunan bir işyeri önünde meydana gelen olayda, başını kapüşonla kapatan bir şahıs, sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle etrafın sakin olmasını da fırsat bilerek, işyeri önündeki motosiklete binip çalıştırmak istedi. Motosikleti çalıştırmayı başaramayınca ayaklarıyla iterek götürmek isteyen hırsız, sesleri duyup dışarıya çıkan işyeri çalışanı tarafından fark edildi.
Güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedilen olayda, hırsızın peşinden koşup onu yakalayan işyeri çalışanı Ç.K., hırsıza meydan dayağı attı. Bu sırada 23 Nisan kutlamalarından dönen polis ekibi, tesadüfen olayı görüp müdahale etti. Darp edilen hırsızı Ç.K.’nin elinden kurtaran polis ekipleri, hırsızı gözaltına aldı.
Olaydan geriye ise Ç.K.’nin motosiklet hırsızına attığı meydan dayağının güvenlik kamerasına yansıyan görüntüleri kaldı.
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Motosikleti çalan hırsıza meydan dayağı
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