Psikososyal destek hattı Aliağa’da devreye alındı

Yeni tip korona virüsü ile mücadelede, sokağa çıkma kısıtlaması ve sosyal izolasyon nedeniyle evinde kalan vatandaşların bu süreçteki kaygı ve streslerini en aza indirebilmek için Aliağa Belediyesi tarafından kurulan Psikososyal Destek Hattı, vatandaşlara yardımcı oluyor.Aliağa Belediyesi, vatandaşların kaygı düzeylerini dengelemek, bilgi kirliliği kaynaklı endişelerini gidermek ve psikolojilerini güçlü tutmalarını sağlamak amacıyla Psikososyal Destek Hattını devreye aldı. Hafta içi 09.00-17.00 saatleri arasında aranabilen 0(232) 399 00 10 numaralı Psikososyal Destek Hattı ilgi gördü. Kurulan hattan 3 hafta içerisinde çok sayıda vatandaş yararlanarak uzmanlardan destek aldı.