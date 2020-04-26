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Aliağa’da apartmanlara dezenfekte işlemi sürüyor

Kent genelinde korona virüsüne karşı hijyen çalışmalarını dört koldan sürdüren Aliağa Belediyesi, merkez ve çevre mahallelerde başlattığı apartmanların dezenfekte işlemine devam ediyor.Aliağa ilçesindeki tüm apartmanların ortak kullanım alanlarını, insan sağlığına zarar vermeyen, sağlık bakanlığı onaylı biodezenfekte ile hijyenik hale getirmek için çalışma başlatan Aliağa Belediyesi, oluşturduğu ekiplerle birçok mahallede dezenfekte işlemi yapıyor.Yeni Şakran Mahallesi’nden başlayan dezenfekte çalışmalarında; Helvacı, Atatürk Mahallesi ve Yalı Mahallesi’nin tamamında apartmanların ortak kullanım alanları hijyenik hale getirildi. Dezenfekte işlemlerinin Yeni Mahalle ve dış

Giriş Tarihi: 26.4.2020 10:45 Güncelleme Tarihi: 26.4.2020 11:00 ABONE OL
Aliağa’da apartmanlara dezenfekte işlemi sürüyor
Kent genelinde korona virüsüne karşı hijyen çalışmalarını dört koldan sürdüren Aliağa Belediyesi, merkez ve çevre mahallelerde başlattığı apartmanların dezenfekte işlemine devam ediyor.
Aliağa ilçesindeki tüm apartmanların ortak kullanım alanlarını, insan sağlığına zarar vermeyen, sağlık bakanlığı onaylı biodezenfekte ile hijyenik hale getirmek için çalışma başlatan Aliağa Belediyesi, oluşturduğu ekiplerle birçok mahallede dezenfekte işlemi yapıyor.
Yeni Şakran Mahallesi’nden başlayan dezenfekte çalışmalarında; Helvacı, Atatürk Mahallesi ve Yalı Mahallesi’nin tamamında apartmanların ortak kullanım alanları hijyenik hale getirildi. Dezenfekte işlemlerinin Yeni Mahalle ve dış mahallelerde de ivedilikle sürdürüldüğü ifade edildi.
Aliağa Belediyesi ekipleri, hane içlerinde dezenfekte uygulaması yapmadığını bildirirken, daire içerisine girmek isteyen kişi ya da kişilere itibar edilmemesi gerektiğini aktardı.
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Aliağa’da apartmanlara dezenfekte işlemi sürüyor
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