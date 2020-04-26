DEÜ Rektörü Hotar: "3 bin 975 vatandaşımız Covid-19 şüphesi ile başvuruda bulundu"

Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) Araştırma Uygulama Hastanesine korona virüsü (Covid-19) şüphesiyle bugüne kadar 3 bin 975 kişinin başvuruda bulunduğunu açıklayan DEÜ Rektörü Prof. Dr. Nükhet Hotar, “Bu vatandaşlarımızdan 85’i yoğun bakım olmak üzere toplam 773 hastamız ayaktan veya yatarak tedavi altına alındı. 519 hastamız tamamen iyileşirken, 32 hastamız ise hayatını kaybetti" dedi.Çin’de başlayarak dünyaya yayılan ve Dünya Sağlık Örgütünün pandemi (küresel salgın) ilan ettiği korona virüsü (Covid-19) ile mücadelede tüm imkanlarını seferber eden Dokuz Eylül Üniversitesi Rektörlüğü, yapılan başvuru ve tanı sayıları, hizmet veren personel ve yatak sayıları ile tedavi gören hasta sayısını açıkladı. DEÜ Rektörü Prof. Dr. Nükhet Hotar, “Hastanemize bugüne kadar 3 bin 854’ü erişkin, 121’i çocuk olmak üzere toplam 3 bin 975 vatandaşımız Covid-19 şüphesi ile başvuruda bulundu" dedi."519 hastamız tamamen iyileşirken, 32 hastamız ise hayatını kaybetti"Son durum hakkında bilgi veren Prof. Dr. Hotar, "Erişkinlerin yaş ortalaması 42, çocukların yaş ortalaması ise 7,5 olarak tespit edildi. 85’i yoğun bakım, 688’i ayakta ya da yatırılarak toplamda 773 hastamız tedavi hizmeti aldı. 519 hastamız tamamen iyileşirken, 32 hastamız ise hayatını kaybetti. Diğer hastalarımızın ise tedavileri devam etmektedir" diye konuştu.İyileşen hastalardan bağışçı olmaları durumunda immün plazma toplandığını belirten Hotar, “Hastanemizde Sağlık Bakanlığımız tarafından onaylanan immün plazma tedavisi de uygulanmaktadır. Hastanemizde günde 25 bağışçıdan immün plazma toplanabilmektedir. Covid-19 pozitif olan ve tedavi sonucu iyileşen hastaların bağışladığı immün plazmaları bu güne kadar 5 yoğun bakım hastamıza naklettik. 1 hastamızın durumu iyiye gittiği için yoğun bakımdan servise alındı. 4 hastamızın ise yoğun bakımda tedavisini sürdürüyoruz” dedi.Covid-19 salgınıyla mücadelede görev alan sağlık personeline de değinen Prof. Dr. Nükhet Hotar, "Salgında üniversite hastanemizin tüm doktorları, hemşireleri, teknisyen/teknikerleri, hasta bakıcıları görevlendirilmiş durumdadır. Tüm sağlık ordumuz vardiyalar halinde düzenlenmiş çalışma sistemi ile faaliyetlerini sürdürmektedir. Covid-19 nedeniyle tedavi altında olan 5 doktor, 9 hemşire ve 9 hasta bakıcımız bulunmaktadır” ifadelerini kullandı."Salgın için servislerde 207 yatak, yoğun bakımda ise 53 yatak ayrıldı"Üniversite hastanesinde salgın için 260 yatak ayrıldığı bilgisini veren Rektör Hotar, "Salgın için servislerde 207 yatak, yoğun bakımda ise 53 yatak ayrıldı. İhtiyaç halinde servislerde 132, yoğun bakımda ise 50 yatak daha devreye sokulmak üzere hazırlandı. Tedavi sürecinde kullanılan ve hazır bekletilen 112 ventilatörümüz mevcut; ayrıca kendi imkanlarımızla maske, siperlikli maske ve koruyucu önlük üretimimizi de hiçbir aksama olmadan sürdürüyoruz” diye konuştu.Üniversite hastanesinin yanı sıra kurumun diğer noktalarında da önlemlerin alındığını ve gerekli uygulamaların yapıldığını vurgulayan Rektör Hotar, DEÜ Rektörlüğünün 7/24 esasıyla çalışmaya devam ettiğini belirtti. Devletin ilgili kurumları ile koordineli şekilde Covid-19 ile mücadeleyi sürdürdüklerini ifade eden Hotar, vatandaşların evde kalmalarını, koruyucu önlemlerini almalarını, hijyen kurallarına uymalarını, zorunlu olmadıkça dışarı çıkmamalarını bir kez daha hatırlattı.