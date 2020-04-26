İzmir Körfezi’nden tablo gibi kareler

İzmir Büyükşehir Belediyesinin Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu iş birliğiyle yürüttüğü “İzmir Körfezi Oşinografik İzleme Projesi” kapsamında çekilen son fotoğraflar, Körfez’in temizlenme sürecinin hız kazandığını gösteriyor.İzmir Büyükşehir Belediyesi İZSU Genel Müdürlüğü, Türkiye’de gözlem ve modelleme ile su kalitesinin izlendiği ilk sistem olan İzmir Körfezi Oşinografik İzleme Projesini Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) iş birliğiyle yürütüyor. Bu yıldan itibaren Seferihisar Akarca Koyu’nun da inceleme kapsamına alındığı çalışma kapsamında deniz suyundaki değişim bilimsel yöntemlerle izleniyor. Sudaki fiziksel, kimyasal, biyolojik ve mikrobiyolojik kalite mevsimsel olarak ölçülüyor. Bu yöntem sayesinde körfezdeki değişim ve ekolojik gelişmeler kontrol edilebiliyor. İki yıl sürecek proje kapsamında İzmir Körfezi’nden 36, Yeni Foça ve Seferihisar Akarca koylarından 9’ar istasyonda gözlem yapılıyor. 2 milyon 750 bin liraya mal olan proje deniz altındaki canlı yaşamını da izleme imkanı sağlıyor. Proje kapsamında 9 ayrı noktadan su altı görüntüleme yapılıyor ve arıtma tesislerinin bölgelerine olan etkileri de gözleniyor.Körfezde canlı çeşitliliği artıyorİzmir Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü Sualtı Görüntüleme Takımının da antrenörlüğünü yapan Murat Kaptan, geçen mart ayından bu yana proje kapsamında körfezin çeşitli noktalarında dalış yaparak fotoğraflar çekti. Kaptan’ın objektifinden yansıyan görüntüler, İzmir Körfezi’nin flora ve fauna bakımından son derece zenginleştiğini, temiz suları seven Akdeniz’e özgü deniz tavşanı, tüplü boru kurdu, endemik taş mercanları, horozbina balığı gibi birçok canlı türünün Körfez’de yaşam bulduğunu gösterdi.İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, hayata geçirecekleri altyapı projeleriyle birlikte Körfez’deki iyileşmenin önümüzdeki yıllardan itibaren çok daha belirgin bir hale geleceğini belirterek, sözlerini şöyle tamamladı:“Kirletici unsurları ortadan kaldırdığımız ölçüde, doğa da hızla özüne dönüyor. İşte İzmir Körfezi’nden objektiflere yansıyan rengarenk, yaşam ve umut dolu kareler. Bu sularda birlikte kulaç atacağımız günler yakın.”