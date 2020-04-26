Kızılay Yusuf bebeğe anne sütünü yetiştirdi

İzmir’in Bornova ilçesinde yeni doğum yapmış olan annenin sesine kulak veren Kızılay Bornova Şube Başkanlığı ekipleri, hastanede tedavi altında olan bebeğe anne sütünü ulaştırdı.Bornova ilçesi Kavaklıdere Mahallesi’nde yaşayan Yıldırım ailesinin Tepecek Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesinde bir erkek çocukları dünyaya geldi. Bebek rahatsızlığı dolayısıyla özel bir hastanede kuvöze alındı. Sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle bebeğine süt gönderemeyen anne Altun Yıldırım’ın yardımına Kızılay Bornova Şube Başkanlığı ekipleri yetişti. Kızılay ekipleri tarafından Altun Yıldırım’ın eşi Bahattin Yıldırım ile birlikte evden alınan anne sütü, bebeğe verilmek üzere hastane görevlilerine teslim edildi.Kızılay Bornova Şube Başkanı Cemil Kurkut, Kızılay olarak sadece yardım faaliyetlerinde bulunmadıklarını ifade ederek, “Sokağa çıkma yasağı olduğu için Kavaklıdere Mahallesi’nde yaşayan Yıldırım ailesinin bizden böyle bir talebi oldu. Bizde hemen 2 kişilik bir ekibimizi mahalleye yönlendirdik. Bebeğin babası ile birlikte evden alınan anne sütü, hastane görevlilerine teslim edildi. Bu bizim için çok ayrı bir mutluluk, tarif edilemez bir duygu. Kızılay olarak her şartta milletimizin hizmetindeyiz” ifadelerini kullandı.Baba Bahattin Yıldırım, bebeğin çeşitli sıkıntılar dolayısıyla tedbiren kuvöze alındığını belirterek, “Bebeğimiz Yusuf Memati’ye anne sütü vermemiz gerekiyordu ancak sokağa çıkma yasağı olduğu için kimseyle irtibat kuramadık. Kızılay ile görüştük. Hemen gelip yardımcı oldular, kendilerine çok teşekkür ediyoruz” dedi.