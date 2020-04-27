4 bin kilometre uzaktan ‘uluslararası’ terapi

Küresel bir tehdit haline gelen ve şimdiye kadar 200 bini aşkın kişinin ölümüne neden olan korona virüs (Covid-19), eğitim almak ya da çalışmak için yurt dışına giden Türkleri psikolojik destek amacıyla ’online terapi’ye yönlendirdi. Türkiye’ye 2 bin ila 4 bin kilometre uzaktaki Avrupa’nın farklı bölgelerinde yaşayan vatandaşlar, ülkemizdeki psikologlarla iletişime geçerek internet üzerinden seanslara başladı.İzmir Ekonomi Üniversitesi (İEÜ) Psikoloji Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü Dr. Yasemin Meral Öğütçü, online terapinin etkin ve yararlı bir yöntem olduğunu söyleyerek, “Evden çıkmadığımız bu süreçte, ülkemizde online terapiye ilgi arttı. Korona virüs nedeniyle kaygının da fazlalaştığını göz önüne alırsak, uzaktan da olsa psikolojik destek almak yarar sağlar” dedi.Desteğe ihtiyaç duyulabilirToplum olarak zor bir süreç yaşandığına dikkat çeken Psikoloji Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü ve Psikoloji Bölümü Dr. Öğretim Üyesi Yasemin Meral Öğütçü, belirsizliğin de kaygıyı tetiklediğini aktardı. Dr. Öğütçü, “Hepimiz, daha önce yaşamadığımız, zor bir süreç içerisindeyiz. Bu duruma uyum sağlamak için yeni bir düzen oluşturuyoruz. Şu anda kaygı duygumuz fazla. Sadece kendimiz için değil, aile bireylerimiz ve dünya için de endişeliyiz. Hem çalışanlar hem patronlar, iş durumlarıyla ilgili de kaygılı. Bazı insanlar, bu durumla daha rahat başa çıkabilir. Ancak içinde bulunduğumuz süreçte zorlanan kişiler de mevcut. Sorunlarla başa çıkma noktasında desteğe ihtiyaç duyanlar, terapiye ilgi gösteriyor. Yurt dışındaki vatandaşlarımız da kendi dillerinde duygularını daha rahat ifade edeceği için ülkemizdeki psikologlarla online olarak iletişime geçebiliyor. Bu da gayet doğal” diye konuştu.Bilimsel araştırmalara göre yararlıDr. Öğütçü, şöyle devam etti: “Bazı kişiler, online terapinin yararlı olup olmayacağı noktasında emin olamıyor. Ancak kendimiz ve başkalarını korumak için sosyal mesafe kuralına uymak çok önemli. Online terapi ile ilgili bugüne kadar yapılan çok araştırma var. Bu araştırmalarda, online terapinin oldukça etkili ve yararlı olduğu gösterildi. Uzaktan yapılan görüşmelerde, endişe duyulan diğer bir konu ise gizlilik. Terapi gören kişiler, ‘Sesim dışarı çıkar mı?’ ya da ‘Başkası beni görür mü?’ diye endişe edebiliyor. Bu endişe gayet anlaşılabilir. Çünkü çok alışıldık bir durum değil. Fakat unutulmamalı ki terapistin de danışanına karşı yükümlülükleri mevcut. Bunların başında da gizlilik koşullarını sağlamak geliyor. İçinde bulunduğumuz süreç, çoğu kişi için epey zorlayıcı. Eğer bu durum ile başa çıkmakta zorlanıyorsanız, psikolojik destek almaktan çekinmeyin.”