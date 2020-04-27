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4 günlük sokağa çıkma kısıtlamasının ardından ’de yoğunluk oluştu

Korona virüs (covid-19) salgını tedbirleri kapsamında ’inde aralarında bulunduğu 31 ilde ilan edilen 4 günlük sokağa çıkma kısıtlaması sona erdi. Kısıtlamanın bitmesiyle birçok vatandaş sokağa çıkmaya başladı.İçişler Bakanlığı tarafından, korona virüs salgını tedbirleri kapsamında 30 büyükşehir ve Zonguldak için ilan edilen 4 günlük sokağa çıkma kısıtlaması sona erdi. İzmir’de ikamet eden bazı vatandaşlar, kısıtlamanın sona ermesiyle birlikte trafiğe ve sokaklara çıkmaya başladı. Araçları ile birlikte trafiğe çıkan vatandaşlar, trafik polisleri tarafından Karabağlar ilçesi Yeşillik Caddesi üzerinde yapılan

Giriş Tarihi: 27.4.2020 01:15 Güncelleme Tarihi: 27.4.2020 01:30 ABONE OL
4 günlük sokağa çıkma kısıtlamasının ardından İzmir’de yoğunluk oluştu
Korona virüs (covid-19) salgını tedbirleri kapsamında İzmir’inde aralarında bulunduğu 31 ilde ilan edilen 4 günlük sokağa çıkma kısıtlaması sona erdi. Kısıtlamanın bitmesiyle birçok vatandaş sokağa çıkmaya başladı.
İçişler Bakanlığı tarafından, korona virüs salgını tedbirleri kapsamında 30 büyükşehir ve Zonguldak için ilan edilen 4 günlük sokağa çıkma kısıtlaması sona erdi. İzmir’de ikamet eden bazı vatandaşlar, kısıtlamanın sona ermesiyle birlikte trafiğe ve sokaklara çıkmaya başladı. Araçları ile birlikte trafiğe çıkan vatandaşlar, trafik polisleri tarafından Karabağlar ilçesi Yeşillik Caddesi üzerinde yapılan uygulama neticesinde durduruldu. Ekipler tarafından, ehliyet, kimlik ve ruhsat sorgulamaları yapılırken, ayrıca vatandaşlar maske takmaları ve araç içerisinde sosyal mesafe kurallarına uymaları konusunda sık sık uyarıldı.
Öte yandan, trafiğe çıkan çok sayıda vatandaş Halide Edip Adıvar Caddesi üzerinde bulunan bir benzin istasyonuna araçları ile gelerek hem araçlarının deposunu doldurdu hem de istasyonun içerisinde bulunan marketten alışveriş yapmak için yoğunluk oluşturdu.
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4 günlük sokağa çıkma kısıtlamasının ardından İzmir’de yoğunluk oluştu
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