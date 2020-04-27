Disk kaymasına ameliyatsız çözüm

Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzmanı Dr. Canberk Gül, girişimsel enjeksiyon tedavi yöntemleri ile disk kayması problemi yaşayan hastaların yaklaşık yüzde 90’ında başarı kaydedildiğini ve hastaların ameliyat olmaktan vazgeçtiklerini bildirdi.Toplumumuzda yaygın görülen omurga rahatsızlıklarından biri olan disk kayması son yıllarda ameliyatsız çözümlerle tedavi edilebiliyor. Her yıl binlerce kişinin bel veya disk kayması sorunu nedeniyle ameliyat geçirdiğini ve hatta kimi durumlarda ameliyatların tekrar gerektirebildiğini belirten Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzmanı Dr. Canberk Gül, disk kaymaları ve tedavi yöntemleri ile ilgili bilgiler verdi. Gül, "Bel kayması yani spondilolistezis, bir vertebranın yani omurun, ilişkili olduğu vertebraya göre öne veya arkaya kaymasıdır. Basit mekanik bel ağrısından, ilerleyici nörolojik defisit ve radyolojik bulgulara kadar değişen geniş bir klinik spektrum olarak karşımıza çıkmaktadır. Toplumda görülme oranı yüzde 3-6 arasında olup erkeklerde daha çok görülmektedir. Spondilolistezisin tanısı hemen her zaman direkt grafiler ile konulur" dedi.Bilgisayarlı tomografiDisk kaymaları ve tedavi yöntemleri ile ilgili bilgiler paylaşan Gül, "Bilgisayarlı tomografi (BT), manyetik rezonans görüntüleme (MRG) ve ayrıca kemik sintigrafi gibi diğer radyolojik tanısal yöntemler tanı veya izlemde kullanılmaktadır. Tedavide aktivite kısıtlaması, abdominal ve paraspinal kaslarının rehabilitasyonu ve hiperlordotik rijid korselemeyi içerir. Tedavide ana hedef; ağrıyı azaltmak, lomber eklem hareket açıklığını tamamlamasının sağlamak ve bel kaslarını güçlendirmektir. Cerrahi tedavi genelllikle konservatif tedaviye cevap vermeyen hastalara uygulanır“ diye konuştu. Bel kayması olan hastaların ameliyat kararı vermeden önce mutlaka diğer konversatif tedavi yöntemlerini denemesi gerektiğini belirten Dr. Gül “Günümüzde spondilolistezis nedeniyle ameliyat olan hastaların maalesef çok az bir kısmı iyileşebilmektedir. Bunun nedeni de hastaların genelde bel ağrılarının nedeninin disk kaymasından çok, mekanik ve kas kökenli nedenlerden kaynaklanmasıdır" sözlerine yer verdi."Ameliyat önerildiğinde acele etmeyin"Dr. Canberk Gül, kendilerine başvuran disk kayması olan bel hastalarında, kendi yaptıkları özel enjeksiyon tedavisi ile hastaların yüzde 90’ından fazlasının ağrılarının tamamen geçtiğini belirterek hastalara şu önerileri sıraladı: “Buradan disk kayması olan hastalarıma öncelikle kendilerine ameliyat önerildiğinde acele etmemelerini tavsiye ediyorum. Çünkü bel ağrılarının kaynağının gerçekten disk kayması olma ihtimali oldukça düşüktür. Yapılan çalışmalarda bel kayması nedeniyle ameliyat önerilen vakaların sadece yüzde 6 ile 14 arasında olduğu bildirilmektedir. Disk kayması olan hastalarda cerrahi dışında bütün tedavi yöntemlerinin denenmesine rağmen halen nörolojik defisit, yani kas güçsüzlüğü olması durumunda ameliyat olmaları gerekmektedir. Hastalarımızın çok şiddetli bel ağrılarının olması ya da bacaklarda dayanılmaz kasma, çekme, uyuşukluk gibi şikayetlerinin olması hastalarımızın kesinlikle ameliyat olacağı anlamına gelmemektedir. Hastaların bel ağrılarının nedeninin disk kaymasından daha çok başka nedenlerden kaynaklanma ihtimali çok daha muhtemeldir. Kliniğimize ameliyat olmasına rağmen iyileşemeyen birçok disk kayması olan hastamız başvurmaktadır. Saydığım tüm bu nedenlerle hastalarımıza ameliyat olmadan önce tüm medikal ve girişimsel tedavi yöntemlerini denemelerini tavsiye ediyorum" diye konuştu.