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Aliağa’da hijyen çalışmaları hız kesmiyor

Korona virüs salgınına karşı kent genelinde hijyen seferberliğini sürdüren Aliağa Belediyesi, cadde ve sokakları dezenfekte etmeye devam ediyor.Çalışmalarını haftalık hazırlanan program kapsamında aksatmadan sürdüren belediye Hijyen Ekipleri; Yeni Şakran, Aşağı Şakran, Karakuzu, Karaköy, Uzunhasanlar ve Güzelhisar Mahallelerinde yolları dezenfekte etti. Mahallelere ait tüm sokaklar antiviral su ile yıkanarak virüslerden arındırıldı. Hijyen Ekipleri, yol dezenfekte işlemlerine belirlenen program dahilinde merkez ve çevre mahallelerde periyodik olarak devam edecek

Giriş Tarihi: 28.4.2020 13:30 Güncelleme Tarihi: 28.4.2020 14:15 ABONE OL
Aliağa’da hijyen çalışmaları hız kesmiyor
Korona virüs salgınına karşı kent genelinde hijyen seferberliğini sürdüren Aliağa Belediyesi, cadde ve sokakları dezenfekte etmeye devam ediyor.
Çalışmalarını haftalık hazırlanan program kapsamında aksatmadan sürdüren belediye Hijyen Ekipleri; Yeni Şakran, Aşağı Şakran, Karakuzu, Karaköy, Uzunhasanlar ve Güzelhisar Mahallelerinde yolları dezenfekte etti. Mahallelere ait tüm sokaklar antiviral su ile yıkanarak virüslerden arındırıldı. Hijyen Ekipleri, yol dezenfekte işlemlerine belirlenen program dahilinde merkez ve çevre mahallelerde periyodik olarak devam edecek.
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Aliağa’da hijyen çalışmaları hız kesmiyor
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