Sağlıkçılar atıyor, gönüllü ekip çeviriyor

İzmir Ekonomi Üniversitesinde (İEÜ), korona virüsle (Covid-19) ilgili yabancı dildeki tıbbi metinlerin Türkçeye çevrilerek, en kısa sürede sağlık çalışanlarına ulaştırılması amacıyla gönüllü bir ekip oluşturuldu. İEÜ Mütercim Tercümanlık Bölümü öğrencileri ve akademisyenlerin yer aldığı toplam 10 kişilik ekip, sağlık çalışanlarının kendilerine ulaştırdığı metinleri, online olarak bir araya gelerek çeviriyor.Gönüllü çeviri desteği sayesinde, sağlık çalışanları hem zaman kazanıyor hem olası bilgi kirliğinin önüne geçilmiş olunuyor. Evde kalınan bu süreçte güç birliği yaparak, zamanını sağlık çalışanlarına ayıran İzmir Ekonomili ekip, göğüs ve kalp gibi farklı tıbbi alanlara yönelik metinlerin çevirilerini hızlıca tamamlıyor. İEÜ Mütercim Tercümanlık Bölüm Başkanı Prof. Dr. Neslihan Kansu Yetkiner, aynı zamanda projeye de başkanlık ediyor.“Sağlık çalışanlarını haberdar ettik”Prof. Dr. Neslihan Kansu Yetkiner, hekim ve diğer tıp çalışanlarından gelen Covid-19 içerikli çeviri taleplerini yerine getirip virüsle ilgili mücadeleye katkı sağlamayı amaçladıklarını belirterek, “Bu bahar döneminde, üçüncü ve dördüncü sınıf öğrencilerimiz seçmeli Tıp Metinleri Çevirisi dersi alıyor. Bir grup çevirmenin Sağlık Bakanlığına gönüllü çeviri yaptığını öğrenince, öğrencilerimizle tıp çalışanlarına destek vermek istedik. Öğrencilerimiz Betül Kolat, Janset Duran, Serra Ersoy, İlktan Öztürk, Ezgi Ender, Berfin Arabacıoğlu, Mürüvvet Dolar ve Oğuz Akdoğan ile gönüllülük esasında bir araya geldik. Ayrıca, Tıp Metinleri Çevirisi dersini veren Öğretim Görevlimiz Nilgün Dungan da yapılan çevirilerin son kontrolünü yapmak üzere topluluğumuza katıldı. Çeşitli platformlarda tıp çalışanlarını grubumuzdan haberdar ettik” dedi.“Kendi platformlarında paylaşıyorlar”Sağlık çalışanlarından gelen talepler doğrultusunda çeviri yaptıklarını, yakın zamanda göğüs hastalıkları uzmanları için bir kitapçıktan teşhis ve tedavi ile ilgili bir bölümünün çevirisini gerçekleştirdiklerini söyleyen Prof. Dr. Yetkiner, çok hızlı bir çalışmayla öğrencilerin 10 sayfalık çeviriyi bir gecede tamamladığını vurguladı. Prof. Dr. Yetkiner, “Covid-19 ile ilgili çok hızlı ve inanılmaz geniş kapsamlı bilgi akışı var. Bu sancılı süreçte büyük bir özveriyle çalışan sağlık çalışanlarının işini bir nebze de olsa kolaylaştırmak ve bilgi kirliliğine yol açmamak için onların talep ettiği metinleri çevirmek, topluluğumuzun temel amacı. Çeviriler online olarak talep edenlere ulaşıyor, onlar da kendi platformlarında paylaşıyor” diye konuştu. Öğrencilerle online bir platform üzerinden ortak terim bankası oluşturduklarını belirten Prof. Dr. Yetkiner, geleceğin çevirmenlerinin takım çalışması yapmanın farkına ve zevkine vardığını ifade etti.