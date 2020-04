Seyyar Pazar üç ilçede daha kuruldu

İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından Buca’da başlatılan ve Türkiye’ye örnek olan Seyyar Pazar, bugün Gaziemir, Narlıdere ve Balçova’daydı. Evlere kadar ulaştırılan sebze ve meyveler, vatandaşların pazar veya marketlere gitmeden ihtiyaçlarını karşılamasını sağladı.Dünyayı tehdit eden korona virüs salgınıyla mücadele kapsamında İzmir Büyükşehir Belediyesinin “Siz evinizde pazar mahallenizde” sloganıyla başlattığı Seyyar Pazar uygulaması bugün Gaziemir, Narlıdere ve Balçova’daydı. Seyyar Pazar’a korona virüs önlemleri kapsamında evlerinden çıkmaları yasaklanan 65 yaş ve üstü vatandaşlar ilgi gösterdi. Seyyar Pazar vatandaşların evlerine kadar taze meyve ve sebzeleri uygun fiyatlarda ulaştırıyor.“Herkes birbirini korumak zorunda”Gaziemir’de Seyyar Pazar ile evinin ihtiyaçlarını karşılayan Bengü Yürüm, pazara gitmek istemediğini belirterek, “Pazara gitmemiz, herkes için zarar. Çünkü kalabalık oluyor ve ne kadar kalabalık olursa durum o kadar kötüleşir. Böyle bir hizmet verdikleri için İzmir Büyükşehir Belediyesine teşekkür ediyorum. Ayağımıza kadar hizmet geliyor” dedi. Seyyar Pazar aracında her şeyin hijyenik ve poşetli olduğunu, bu nedenle gönül rahatlığı ile alış veriş yaptığını söyleyen Yürüm, “Herkes pazara gitmek ister ama sakıncalı. Herkes bir birini korumak zorunda” diye konuştu. Evinden çıkamadığı için alış veriş yapamadığını anlatan Semiha Aysel de “Çocuklarımız getirse yiyoruz, getirmezse evdeki kuruları yemek zorunda kalıyoruz. Ben hiç dışarı çıkamıyorum. O nedenle uygulama çok iyi oldu” dedi. Kemal Uzunoğlu isimli vatandaş da, “Pazarlar kalabalık olmasın diye sırayla alınıyor. Bu da uzun kuyruklar oluşmasına neden oluyor. Bu nedenle uygulama güzel. Düşünenler, çalışanlar sağ olsun. Çiftçilerimiz de sağ olsun. Onlar ürettikleri için biz bunları alabiliyoruz” sözlerine yer verdi.“Günlük sebze ve meyveler kapımıza kadar geliyor”Pazarın ayaklarına kadar geldiğini kaydeden Güler Öner ise şunları söyledi: “Bu olmasaydı o kalabalığa girerek alışveriş yapmak zorunda kalacaktık. Bizim için çok güzel bir hizmet bu. Kapımızın önüne kadar geldi, tertemiz bir ortamda alışveriş yapıyoruz.” Seyyar Pazar araçlarından yükselen müziği duyunca eski günleri hatırladığını anlatan Sevil Tekeli, “Sesi duyunca fırladım çıktım evden. Eskiden bu şekilde kapımıza gelirdi birçok şey. Bu uygulama da tıpkı o günlerde olduğu gibi. Günlük olarak sebze ve meyveler kapımıza kadar geliyor. Uygulama harika. Evinden çıkmayan 65 yaş üstü bireyler için son derece güzel. Pazarlar, marketler gidilecek gibi değil. Her ne kadar mesafe ve maske uygulaması olsa da gidilebilecek gibi değil” dedi. 67 yaşında olduğu iç in dışarı çıkmadığını ifade eden Fatma Ateş, “Dışarı çıkamıyordum. Bir kere markete telefon ederek sebze ve meyve getirmesini istedim. Getirdiler ama hep çürük. Beğenmedim. Bu nedenle böyle bir uygulama son derece güzel” diye konuştu.Seyyar Pazar araçları Barış Manço’nun “Domates, biber, patlıcan” şarkısı eşliğinde dolaşıyor ve ürünleri önceden tartılarak hazırlanmış birer veya ikişer kilogram poşetler halinde satıyor.