Urla’da festival iptal olunca internetten enginar satışları patladı

Urla’da her yıl nisan ayında düzenlenen Uluslararası Enginar Festivali’nin bu yıl salgın nedeniyle iptal edilmesi üzerine üreticiler alternatif olarak internet satışına yöneldi. İnternet üzerinden yapılan satışlardan memnun olduklarını belirten enginar üreticisi, taleplerin yoğun olduğunu söyledi.İçeriğinde yüksek oranda protein içeren ve oldukça sağlıklı olduğu bilinen enginarın hasadı İzmir’in Urla ilçesinde de başladı. Çin’de ortaya çıkan ve tüm dünyaya yayılan korona virüs (Covid-19) salgını nedeniyle ilçede düzenlenen Uluslararası Enginar Festivali’nin iptali enginar üreticisini endişeye düşürmüştü. Alternatif olarak internet satışına yönelen üreticiler, yoğun taleple karşılaştıklarını ve bu sene tarlada enginarın kalmayacağını söyledi. Urla Ziraat Odası Başkanı Muharrem Uslucan da, üretici kooperatiflerinin ve belediyenin desteği ile ürün satışlarının internet üzerinden yapıldığını ve yurdun dört bir yanına ulaştığının altını çizdi."İnternet satışları oldukça rağbet gördü"Festivalin iptal olması ve ilçeye gelen ziyaretçilerin az olması nedeniyle ürünlerini satamayacaklarını düşünen üreticinin imdadına internet satışları yetişti. Üretici kooperatiflerinin ve belediye şirketinin devreye sokulmasıyla enginar üreticisinin ürünlerini online olarak satışa sunmasıyla birlikte talep yoğunluğunun görüldüğünü söyleyen Urla Ziraat Odası Başkanı Muharrem Uslucan, "Enginar üreticimizin yüzü gülüyor. Bu yıl korona virüs yüzünden festivallerimiz iptal oldu. İptal olduğu için de enginarların tarlada kalacağı endişemiz vardı. Üreticiler internet üzerinden satışa başladılar. Üretici kooperatifleri de bu internet satışlarını destekliyor. İnternet satışları oldukça rağbet gördü. Bunun üzerine belediye başkan vekilimizin yanına gittik ve yardımcı olmasını talep ettik. Kendileri de sağ olsun belediyenin şirketini devreye soktu. Kooperatifler ve belediyenin şirketi üzerinden internet satışı yapıyor üretici ve talepler oldukça yoğun. Enginar üreticimizin yüzü gülüyor" diye konuştu."Sezonda yaklaşık 1 milyon baş enginar üretiliyor"Urla ilçe sınırları içerisinde yaklaşık 1 milyon baş enginar üretildiğini belirten Urla Ziraat Odası Başkanı Muharrem Uslucan, bu enginarların tümünün iç piyasada tüketildiğini söyledi. Uslucan, "Vatandaşlarımız dışarı çıkamıyor ancak enginardan da mahrum kalmayacaklar. Çok sağlıklı bir yiyecek. Kalp dostu, karaciğer dostu yiyeceğimizin internet üzerinden satışları sağlanıyor. Urla turistik olarak da ziyaretçi çeken bir ilçe olduğu için enginar, pazarlarımız da satılıyordu. Salgın yüzünden pazarlar kapandı. Festival de olmadığı için üretici çareyi internet satışında buldu. Urla enginarı Türkiye’nin her yerine ulaşıyor. Enginar tarlada kalacak diye bir sıkıntımız şu anda yok. Urla’da 950 ila bin dönüm arası enginar ekili. Sezonda yaklaşık 1 milyon baş enginar üretiliyor. Ürünlerin tamamı iç piyasada tüketiliyor ama burada bir işleme tesisine ihtiyacımız var. Onu şu anda halletmeye çalışıyoruz ve çalışmalarımız devam ediyor" açıklamasını yaptı."Beklediğimiz, endişe ettiğimiz olmadı"Korona virüs salgını nedeniyle ürünlerini satamayacaklarını ve tarlada kalacaklarını düşünerek endişe eden enginar üreticileri de satışlardan dolayı memnun. Enginar üreticisi İlker Çapacı, "Bu sezon diğerlerinden daha farklı oldu. Çünkü sağlık konusunda tedirginlikler çok had safhadaydı. İşçiler her zaman dışarı çıkamadıkları için biraz işçi sıkıntımız oldu. Bir de yoğun bir satışın gerçekleştiği Enginar Festivali’ne gitmesi gereken enginarların elimizde kalacağı korkusu vardı. Fakat enginar konusunda Urla’nın önemli bir yer olduğu için üretici bu halde de bizi seçti. Bizlere telefonla ulaşıp mallarımızı almak istediler. Beklediğimiz, endişe ettiğimiz olmadı. Ürünlerimizin tarlada kalmasındansa insanlarımızın kursağına girebilecek olması bizleri çok mutlu etti. Keşke korona virüs olmasaydı da herkes gelip bahçemizden alsaydı enginarı. Koşullar bazen böyle olabiliyor. Biz üreticiler olarak elimizden geleni yapıyoruz. İnşallah daha iyi olacak" dedi.