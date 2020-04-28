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Yuvadan düşen yavru kumru sepetli araç ile yeniden yuvaya konuldu

’in Bergama ilçesinde yuvasından düşen yavru kumru, bir elektrik dağıtım firmasına ait sepetli araç ile yuvasına konuldu.Fatih Mahallesi’nde elektrik direği üzerinde yuva yapan kuşun yavrularından biri düşerek yaralandı. Yavru kuşun düştüğünü gören Ahmet Araç, kuşu yüksekte olan yuvasına ulaştıramayınca kendi evine götürerek beslemeye karar verdi. Ancak akşam saati olmasına rağmen anne kuşun yavrusunu aramaktan vazgeçmediğini gören araç, elektrik dağıtım firmasından yardım istedi. Sepetli araç ile gelen çalışanların yardımı ile yavru kumru elektrik direğinin üzerinde bulunan yuvasına bırakıldı.Kuşu

Giriş Tarihi: 28.4.2020 13:30 Güncelleme Tarihi: 28.4.2020 14:15 ABONE OL
Yuvadan düşen yavru kumru sepetli araç ile yeniden yuvaya konuldu
İzmir’in Bergama ilçesinde yuvasından düşen yavru kumru, bir elektrik dağıtım firmasına ait sepetli araç ile yuvasına konuldu.
Fatih Mahallesi’nde elektrik direği üzerinde yuva yapan kuşun yavrularından biri düşerek yaralandı. Yavru kuşun düştüğünü gören Ahmet Araç, kuşu yüksekte olan yuvasına ulaştıramayınca kendi evine götürerek beslemeye karar verdi. Ancak akşam saati olmasına rağmen anne kuşun yavrusunu aramaktan vazgeçmediğini gören araç, elektrik dağıtım firmasından yardım istedi. Sepetli araç ile gelen çalışanların yardımı ile yavru kumru elektrik direğinin üzerinde bulunan yuvasına bırakıldı.
Kuşu yuvasına ulaştırmanın mutluluğunu yaşadığını söyleyen Ahmet Araç, "Kuşun uçamadığını görünce alıp eve getirdim ancak kuşun annesinin akşam olmasına rağmen yavrusunu aradığını görünce dayanamadım. Yuvanın elektrik direğinin üzerinde olmasından dolayı elektrik dağıtım şirketini arayarak yardım istedim. Onlar da sağ olsunlar hemen gelerek yardımcı oldular. Televizyonlarda hayvanlara çok kötü davranan, hatta öldüren kişilerin haberlerini gördüğümüz bu zamanlarda yavru kumruyu annesine kavuşturmaktan mutlu oldum" diye konuştu.
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Yuvadan düşen yavru kumru sepetli araç ile yeniden yuvaya konuldu
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