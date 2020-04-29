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Aliağa zabıtası toplu ulaşım denetimlerini sürdürüyor

Aliağa Belediyesi Zabıta Müdürlüğü, korona virüs tedbirleri kapsamında, kent genelinde hizmet veren toplu ulaşım araçlarında yaptığı denetimleri sürdürüyor.Aliağa zabıta ekipleri, İçişleri Bakanlığının toplu ulaşım araçlarında yolcu taşıma kapasitesinin yüzde 50 düşürülmesi ile ilgili yayımladığı genelge gereği, emniyet ekipleriyle birlikte dolmuşlarda denetimlerde bulundu. Ekipler, toplu ulaşım araçlarında vatandaşların sağlığı için güvenli mesafenin korunması ve araç içerisindeki yolcu sayısının araç ruhsatında belirtilen yolcu taşıma kapasitesinden en az yüzde 50 daha az olması gerektiği yönünde denetimler gerçekleştirdi. Zabıta ekipleri, toplu ulaşım araçlarını durdurarak

Giriş Tarihi: 29.4.2020 09:15 Güncelleme Tarihi: 29.4.2020 10:00 ABONE OL
Aliağa zabıtası toplu ulaşım denetimlerini sürdürüyor
Aliağa Belediyesi Zabıta Müdürlüğü, korona virüs tedbirleri kapsamında, kent genelinde hizmet veren toplu ulaşım araçlarında yaptığı denetimleri sürdürüyor.
Aliağa zabıta ekipleri, İçişleri Bakanlığının toplu ulaşım araçlarında yolcu taşıma kapasitesinin yüzde 50 düşürülmesi ile ilgili yayımladığı genelge gereği, emniyet ekipleriyle birlikte dolmuşlarda denetimlerde bulundu. Ekipler, toplu ulaşım araçlarında vatandaşların sağlığı için güvenli mesafenin korunması ve araç içerisindeki yolcu sayısının araç ruhsatında belirtilen yolcu taşıma kapasitesinden en az yüzde 50 daha az olması gerektiği yönünde denetimler gerçekleştirdi. Zabıta ekipleri, toplu ulaşım araçlarını durdurarak, şoförlere kurallarla ilgili hatırlatmalarda bulundu. Araç içerisinde yan yana oturan yolculara ise boş koltuklara geçmeleri ve çapraz şekilde oturmaları gerektiği yönünde bilgilendirmeler yapıldı.
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Aliağa zabıtası toplu ulaşım denetimlerini sürdürüyor
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