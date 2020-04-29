Kızılay Bornova’da 2 bin aileye iftar yemeği dağıtıyor

Kızılay Bornova Şube Başkanlığı tarafından Ramazan ayı dolayısıyla her gün 2 bin aileye iftar yemeği dağıtılıyor.Bornova, Bayraklı ve Kemalpaşa bölgesine hizmet veren Bornova Kızılay Şube Başkanlığı tarafından korona virüs salgın hastalığı ve Ramazan ayı dolayısıyla yapılan yardım faaliyetleri artarak devam ediyor. Ramazan ayı yardım faaliyetleri kapsamında Bornova’da bulunan ihtiyaç sahibi ailelere iftar yemeği dağıttıklarını belirten Bornova Kızılay Şube Başkanı Cemil Kurkut, Ramazan ayı boyunca 60 bin aileye iftar yemeği dağıtacaklarını kaydetti. Kurkut, “Kızılay Bornova Şube Başkanlığı olarak hem korona virüs salgın hastalığı hem de Ramazan ayı dolayısıyla faaliyetlerimizi arttırdık. Önceki yıllarda kurduğumuz Ramazan sofralarında hemşerilerimizle Ramazan ayının bereketini hep birlikte yaşayabiliyorduk. Ancak pandemiden dolayı sofralarımıza gelemeyen vatandaşlarımızın evlerine biz gidiyoruz. Bornova Belediyemizin de katkıları ile her gün 2 bin aileye iftar yemeği dağıtıyoruz. Yardım faaliyetlerimize katkıda bulunan hayırseverlerimizden Allah razı olsun” ifadelerini kullandı.Şube Başkanı Kurkut, ayrıca 65 yaş üstü vatandaşlara da protein sepeti hazırladıklarını belirterek, “Sokağa çıkmaları yasak olan 65 yaş üstü vatandaşlarımıza protein paketleri hazırladık ve dağıtımlarına başladık. Ayda 2 defa olmak üzere büyüklerimize verip, hayır dualarını alacağız” dedi.