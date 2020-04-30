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Evinde 285 kök kenevir ele geçirilen şahıs tutuklandı

Giriş Tarihi: 30.4.2020 21:00 ABONE OL
İzmir’in Tire ilçesinde, jandarma ekiplerince yapılan aramalarda evinde 4 ayrı saksı içerisinde 285 kök dikime hazır kenevir bitkisi ele geçirilen şahıs, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Edinilen bilgiye göre, Çayırlı Mahallesi’nde E.U. isimli şahsın evinde kenevir bitkisi bulunduğuna yönelik ihbar ilan Tire İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince, dün saat 18.00 sıralarında bahse konu adrese operasyon düzenlendi. Yapılan çalışmalar neticesinde E.U’nun ikametinde 4 ayrı saksı içerisinde 285 kök dikime hazır kenevir bitkisi ele geçirildi. Tire nöbetçi Cumhuriyet Savcısının talimatı doğrultusunda hakkında, ‘Uyuşturucu ve Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti’ suçundan soruşturma başlatılan şahıs, gözaltı işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
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Evinde 285 kök kenevir ele geçirilen şahıs tutuklandı
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